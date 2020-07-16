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Тамбовская область
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Тамбовщина будет обеспечена медицинскими масками местного производства
В Тамбове с нуля организовано производство медицинских масок, которое способно обеспечить потребность в средствах защиты всего региона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:04
тамбовская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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тамбов, общество

Тамбовщина будет обеспечена медицинскими масками местного производства

19:04 16.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
ТАМБОВ, 16 июл – РИА Новости. В Тамбове с нуля организовано производство медицинских масок, которое способно обеспечить потребность в средствах защиты всего региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, накануне АО "Издательский дом "Мичуринск" получило удостоверение, подтверждающее государственную регистрацию медицинского изделия. Производительность линии составляет 100 масок в минуту.
"Ранее в регионе были развернуты производства гигиенических защитных масок на базе существующих швейных предприятий. Издательский дом "Мичуринск" начал работу по организации цеха для производства медицинских масок в апреле. Как пояснило руководство предприятия, полуавтоматическая линия собиралась в Китае по индивидуальному заказу, были также дополнительно приобретены несколько станков, доводящие процесс производства до завершения. Значительное время заняла доставка и оформления таможенных документов. Еще один этап, без которого запуск не состоялся бы, - поиск поставщиков сырья, что в условиях дефицита, вызванного пандемией, - было непростой задачей", - сказал представитель пресс-службы.
По мнению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, новое производство снимет вопрос обеспечения региона медицинскими масками.
"На базе старейшей типографии области с более чем двухсотлетней историей запущено производство медицинских изделий. В сложившихся условиях оборудование для таких линий в большом дефиците, но руководство нашло возможность приобрести технологии за рубежом. В непростых экономических условиях мы запускаем линию, которая способна обеспечить потребность в средствах защиты всего региона. В издательском доме работают почти 300 человек, получающих достойную заработную плату, и открываются перспективы для создания новых рабочих мест. Подобные предприятия и инициативы определяют стратегию нашего региона как успешно развивающегося", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Медицинские маски
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