Тамбовщина будет обеспечена медицинскими масками местного производства

ТАМБОВ, 16 июл – РИА Новости. В Тамбове с нуля организовано производство медицинских масок, которое способно обеспечить потребность в средствах защиты всего региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, накануне АО "Издательский дом "Мичуринск" получило удостоверение, подтверждающее государственную регистрацию медицинского изделия. Производительность линии составляет 100 масок в минуту.
"Ранее в регионе были развернуты производства гигиенических защитных масок на базе существующих швейных предприятий. Издательский дом "Мичуринск" начал работу по организации цеха для производства медицинских масок в апреле. Как пояснило руководство предприятия, полуавтоматическая линия собиралась в Китае по индивидуальному заказу, были также дополнительно приобретены несколько станков, доводящие процесс производства до завершения. Значительное время заняла доставка и оформления таможенных документов. Еще один этап, без которого запуск не состоялся бы, - поиск поставщиков сырья, что в условиях дефицита, вызванного пандемией, - было непростой задачей", - сказал представитель пресс-службы.
По мнению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, новое производство снимет вопрос обеспечения региона медицинскими масками.
"На базе старейшей типографии области с более чем двухсотлетней историей запущено производство медицинских изделий. В сложившихся условиях оборудование для таких линий в большом дефиците, но руководство нашло возможность приобрести технологии за рубежом. В непростых экономических условиях мы запускаем линию, которая способна обеспечить потребность в средствах защиты всего региона. В издательском доме работают почти 300 человек, получающих достойную заработную плату, и открываются перспективы для создания новых рабочих мест. Подобные предприятия и инициативы определяют стратегию нашего региона как успешно развивающегося", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Две тысячи штук медицинских масок из первой партии предприятие направляет в дар центру для лечения пневмоний, развернутом на базе Тамбовской ЦРБ.