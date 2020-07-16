Тамбовщина будет обеспечена медицинскими масками местного производства

"Ранее в регионе были развернуты производства гигиенических защитных масок на базе существующих швейных предприятий. Издательский дом "Мичуринск" начал работу по организации цеха для производства медицинских масок в апреле. Как пояснило руководство предприятия, полуавтоматическая линия собиралась в Китае по индивидуальному заказу, были также дополнительно приобретены несколько станков, доводящие процесс производства до завершения. Значительное время заняла доставка и оформления таможенных документов. Еще один этап, без которого запуск не состоялся бы, - поиск поставщиков сырья, что в условиях дефицита, вызванного пандемией, - было непростой задачей", - сказал представитель пресс-службы.