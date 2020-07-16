https://ria.ru/20200716/1574462575.html
Лидеры Евросоюза могут обсудить отношение России к истории
Одно из государств Евросоюза выступило с предложением обсудить вопрос "интерпретации Россией истории" в ходе предстоящего 17-18 июля саммита в Брюсселе, сообщил РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:03
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