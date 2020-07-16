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Лидеры Евросоюза могут обсудить отношение России к истории
Одно из государств Евросоюза выступило с предложением обсудить вопрос "интерпретации Россией истории" в ходе предстоящего 17-18 июля саммита в Брюсселе, сообщил РИА Новости, 16.07.2020
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Лидеры Евросоюза могут обсудить отношение России к истории

19:03 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Одно из государств Евросоюза выступило с предложением обсудить вопрос "интерпретации Россией истории" в ходе предстоящего 17-18 июля саммита в Брюсселе, сообщил журналистам в четверг европейский представитель.
"Одна из делегаций хочет поделиться информацией со своими коллегами. Никто не просил делать выводы или принимать решения", - отметил европейский представитель, отвечая на вопрос журналиста.
Он не уточнил, делегация какого именно государства выступила с таким предложением.
Первый после долгого перерыва очный саммит Евросоюза открывается в пятницу в Брюсселе. Его главной темой станет план восстановления экономики ЕС после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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