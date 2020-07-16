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Президент Египта пригрозил "решительно" изменить обстановку в Ливии
Египет, в случае ввода своих войск в Ливию, быстро изменит в ней военную обстановку, об этом в четверг на встрече с представителями ливийских племен заявил... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:03
халифа хафтар
абдель фаттах ас-сиси
ливия
египет
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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халифа хафтар, абдель фаттах ас-сиси, ливия, египет, в мире

Президент Египта пригрозил "решительно" изменить обстановку в Ливии

19:03 16.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 16 октября 2018
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 16 октября 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Египет, в случае ввода своих войск в Ливию, быстро изменит в ней военную обстановку, об этом в четверг на встрече с представителями ливийских племен заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, видео встречи распространила пресс-служба президента.
Глава Египта в четверг в Каире встретился с шейхами и старейшинами ливийских племен. Встреча прошла в рамках конференции под названием "Египет и Ливия: один народ и одна судьба".
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14 июля, 12:25
Эксперт надеется, что Египет не станет вмешиваться в конфликт в Ливии
Ранее заместитель главы Верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии заявил в интервью РИА Новости что совет поддерживает призыв парламента страны к вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский кризис.
"Если Египет вмешается (в ситуацию) в Ливии, он быстро и решительно изменит военную обстановку", - заявил ас-Сиси, отметив, что "египетская армия является одной из сильнейших армий в регионе и Африке".
Глава египетского государства заявил, что "Каир не станет бездействовать, если будет пересечена линия (отрядами ПНС) Сирт-аль-Джуфра", добавив, что "он не допустит дестабилизации в восточном регионе Ливии".
"Мы войдем в Ливию по вашей просьбе, и выйдем оттуда по вашему распоряжению", - сказал ас-Сиси обращаясь со сцены к представителям ливийских племен.
Военные в Ливии
14 января, 18:43
Египет намерен участвовать в конференции по Ливии, сообщил источник
Правящий на востоке Ливии парламент - Палата представителей – в ночь на вторник разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В заявлении говорится, что египетские ВС имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран.
В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
Египет на минувшей неделе провел на приграничной с Ливией территории масштабные военные учения под кодовым названием "Решимость 2020", в которых приняли участие все рода египетских вооруженных сил.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
Владимир Джабаров
14 июля, 10:17
Джабаров: ВС Египта могут помочь Ливии восстановить государственность
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Халифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиЛивияЕгипетВ мире
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