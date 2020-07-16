Президент Египта пригрозил "решительно" изменить обстановку в Ливии

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 16 октября 2018

КАИР, 16 июл - РИА Новости. Египет , в случае ввода своих войск в Ливию , быстро изменит в ней военную обстановку, об этом в четверг на встрече с представителями ливийских племен заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси , видео встречи распространила пресс-служба президента.

Глава Египта в четверг в Каире встретился с шейхами и старейшинами ливийских племен. Встреча прошла в рамках конференции под названием "Египет и Ливия: один народ и одна судьба".

Ранее заместитель главы Верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии заявил в интервью РИА Новости что совет поддерживает призыв парламента страны к вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский кризис.

"Если Египет вмешается (в ситуацию) в Ливии, он быстро и решительно изменит военную обстановку", - заявил ас-Сиси, отметив, что "египетская армия является одной из сильнейших армий в регионе и Африке".

Глава египетского государства заявил, что "Каир не станет бездействовать, если будет пересечена линия (отрядами ПНС) Сирт-аль-Джуфра", добавив, что "он не допустит дестабилизации в восточном регионе Ливии".

"Мы войдем в Ливию по вашей просьбе, и выйдем оттуда по вашему распоряжению", - сказал ас-Сиси обращаясь со сцены к представителям ливийских племен.

Правящий на востоке Ливии парламент - Палата представителей – в ночь на вторник разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В заявлении говорится, что египетские ВС имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран.

В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт , расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

Египет на минувшей неделе провел на приграничной с Ливией территории масштабные военные учения под кодовым названием "Решимость 2020", в которых приняли участие все рода египетских вооруженных сил.