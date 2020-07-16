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В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Число пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области возросло до 237, сообщил первый замминистра здравоохранения... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:59
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353
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В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

18:59 16.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области возросло до 237, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 7969 случаев заражения коронавирусом, умерли 49 пациентов, выздоровели 4535. По данным минздрава области на 9 июля, в тяжелом состоянии находился 181 пациент с COVID-19, в том числе 69 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
"По тяжелым пациентам: 165 на сегодняшний день на кислородной поддержке, 72 пациента на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них 21 пациент на инвазивной искусственной вентиляции легких", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.
Он отметил, что в стационарах области находятся 1125 пациентов с COVID-19, из них у 982 диагностирована пневмония, еще 1751 зараженный получает лечение амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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