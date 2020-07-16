В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с Число пациентов с коронавирусом , которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области возросло до 237, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в регионе лабораторно подтверждены 7969 случаев заражения коронавирусом, умерли 49 пациентов, выздоровели 4535. По данным минздрава области на 9 июля, в тяжелом состоянии находился 181 пациент с COVID-19, в том числе 69 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"По тяжелым пациентам: 165 на сегодняшний день на кислородной поддержке, 72 пациента на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них 21 пациент на инвазивной искусственной вентиляции легких", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.

Он отметил, что в стационарах области находятся 1125 пациентов с COVID-19, из них у 982 диагностирована пневмония, еще 1751 зараженный получает лечение амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.