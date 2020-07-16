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Двух сотрудников "Матросской тишины" задержали по подозрению во взятках
Уголовное дело по факту получения взяток возбуждено в отношении сотрудников московского СИЗО-1 (Матросская тишина), сообщает пресс-служба Московской... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:28
матросская тишина
москва
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матросская тишина, москва, происшествия

Двух сотрудников "Матросской тишины" задержали по подозрению во взятках

18:56 16.07.2020 (обновлено: 19:28 16.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уголовное дело по факту получения взяток возбуждено в отношении сотрудников московского СИЗО-1 (Матросская тишина), сообщает пресс-служба Московской прокуратуры.
"По материалам проверки прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело по факту совершения должностных и коррупционных преступлений сотрудниками столичного СИЗО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура провела проверку соблюдения требований федерального законодательства на территории столичного следственного изолятора. В ходе проверки установлено, что двое должностных лиц из числа сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве вступили в преступный сговор, направленный на систематическое получение взяток от следственно-арестованных за обеспечение незаконного перемещения на территорию следственного изолятора сим-карт, телефонов, алкогольных напитков и иных запрещенных предметов.
"В ходе согласованных преступных действий должностных лиц изолятора в период с января по июнь 2019 года на подконтрольные им расчетные счета следственно-арестованными, содержащимися в изоляторе, переведены взятки в виде денежных средств в сумме более 5 миллионов рублей, что является особо крупным размером", - уточняется в релизе.
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Кроме того, один из сотрудников за денежное вознаграждение незаконно организовал на территории изолятора встречу лиц, содержащийся в изоляторе.
В отношении старшего оперуполномоченного оперативного отдела и инспектора отдела режима и надзора "Матросской тишины" возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (получение взятки), частью 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий), пунктом "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).
Ход расследования уголовного дела прокуратурой города поставлен на контроль.
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