Сотрудников постпредства Польши при ООН отозвали из-за звонка пранкеров

ВАРШАВА, 16 июл - РИА Новости. Два сотрудника постоянного представительства Польши при ООН отозваны на родину из-за звонка российских пранкеров президенту республики Анджею Дуде, сообщает МИД Польши.
Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) позвонили Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Запись разговора пранкеры опубликовали на своем канале в YouTube. В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок. Вован и Лексус позвонили Дуде под предлогом поздравлений с его победой на президентских выборах.
"В связи с телефонной провокацией лиц, выдающих себя за генерального секретаря ООН, в отношении президента Польши Анджея Дуды министерство иностранных дел сообщает, что в рамках компетенций дипломатического ведомства были приняты меры с целью выяснения этого дела", - говорится в сообщении.
В результате проведенного разбирательства "в отношении двух сотрудников постоянного представительства Польши при ООН в Нью-Йорке наступили служебные последствия - они были отозваны из учреждения (постпредство)", рассказали в МИД.
Министерство иностранных дел отмечает, что не предоставляет подробную информацию "в связи с характером этого дела".
В разговоре с Дудой пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. Дуда заявил, что "с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну". При этом польский президент подчеркнул, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, оккупировала Польшу. В ответ "генсек" напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины. Дуда ответил, что "это разные вещи в понимании истории - это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией".
После чего "генсек" предложил президенту Польши забрать назад Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем возмущенно воскликнул: "Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет". И еще несколько раз повторил: "Нет, нет, нет".
Позже пранкеры пообещали рассказать польским спецслужбам, каким образом они смогли позвонить главе государства.