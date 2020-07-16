Сотрудников постпредства Польши при ООН отозвали из-за звонка пранкеров

После чего "генсек" предложил президенту Польши забрать назад Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем возмущенно воскликнул: "Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет". И еще несколько раз повторил: "Нет, нет, нет".