На Ставрополье создали вертолетную эскадрилью спецназначения Росгвардии

"Отдельная авиационная эскадрилья специального назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации сформирована в Ставропольском крае. Ее назначение - выполнение десантно-транспортных задач, ведения воздушной разведки, а также ведение поиска и наблюдения", - говорится в сообщении ведомства.