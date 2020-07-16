https://ria.ru/20200716/1574461972.html
На Ставрополье создали вертолетную эскадрилью спецназначения Росгвардии
Вертолетная эскадрилья специального назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации сформирована в Ставропольском крае. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:53
2020-07-16T18:53
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ставропольский край
безопасность
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россия
ставропольский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ставропольский край, безопасность