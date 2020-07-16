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На Ставрополье создали вертолетную эскадрилью спецназначения Росгвардии
Вертолетная эскадрилья специального назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации сформирована в Ставропольском крае. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:53
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ставропольский край
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ставропольский край, безопасность

На Ставрополье создали вертолетную эскадрилью спецназначения Росгвардии

18:53 16.07.2020
2110
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛегкий многоцелевой вертолет Ка-226Т
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вертолетная эскадрилья специального назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации сформирована в Ставропольском крае.
"Отдельная авиационная эскадрилья специального назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации сформирована в Ставропольском крае. Ее назначение - выполнение десантно-транспортных задач, ведения воздушной разведки, а также ведение поиска и наблюдения", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в настоящее время началась переброска техники к месту постоянной дислокации.
"Вертолетные эскадрильи специального назначения также базируются в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике. На вооружении отрядов стоят самые современные вертолеты, в том числе Ми-8АМТШ, Ка-226, а также Robinson R44", - уточняют в Росгвардии.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ставропольский крайБезопасность
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