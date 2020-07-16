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В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Саратовской области, общее число умерших возросло до 49, сообщил первый замминистра... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:52
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, общество

В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом

18:52 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Саратовской области, общее число умерших возросло до 49, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
К 15 июля в области умерли 48 пациентов с COVID-19.
"На сегодняшний день, к сожалению, 49 пациентов, по нашим учетным данным, скончались от новой коронавирусной инфекции... (Последней была) женщина 68 лет… (у нее было) выраженное двустороннее поражение легочной ткани, в течение недели была на аппарате искусственной вентиляции легких. К сожалению, несмотря на все предпринятые меры спасти ее не удалось", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.
По его словам, у пациентки также имелись сопутствующие заболевания, она страдала ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 7969 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4535 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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