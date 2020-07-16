В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом

"На сегодняшний день, к сожалению, 49 пациентов, по нашим учетным данным, скончались от новой коронавирусной инфекции... (Последней была) женщина 68 лет… (у нее было) выраженное двустороннее поражение легочной ткани, в течение недели была на аппарате искусственной вентиляции легких. К сожалению, несмотря на все предпринятые меры спасти ее не удалось", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.