https://ria.ru/20200716/1574461917.html
В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Саратовской области, общее число умерших возросло до 49, сообщил первый замминистра... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:52
2020-07-16T18:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саратовская область
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, общество
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Саратовской области
, общее число умерших возросло до 49, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
К 15 июля в области умерли 48 пациентов с COVID-19
.
"На сегодняшний день, к сожалению, 49 пациентов, по нашим учетным данным, скончались от новой коронавирусной инфекции... (Последней была) женщина 68 лет… (у нее было) выраженное двустороннее поражение легочной ткани, в течение недели была на аппарате искусственной вентиляции легких. К сожалению, несмотря на все предпринятые меры спасти ее не удалось", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.
По его словам, у пациентки также имелись сопутствующие заболевания, она страдала ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 7969 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4535 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.