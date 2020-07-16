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В Москву вернулось около 300 тысяч человек с начала пандемии
За время пандемии коронавирусной инфекции в Москву вернулось около 300 тысяч человек из-за границы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:50
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Москву вернулось около 300 тысяч человек с начала пандемии

18:50 16.07.2020
241
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За время пандемии коронавирусной инфекции в Москву вернулось около 300 тысяч человек из-за границы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
"Вообще в Россию въехало из-за границы, из Европы, Китая, Америки около 800 тысяч человек в этот период - март, апрель, начало мая, около 300 тысяч вернулось в Москву людей, которые побывали за границей. И они вернулись из стран, где по полной программе шла пандемия", - сказал мэр в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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