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Собянин дал прогноз по заболеваемости коронавирусом
Колоссального всплеска заболеваемости коронавирусом в ближайшее время уже не будет, идет иммунизация населения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-17T00:19
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Собянин дал прогноз по заболеваемости коронавирусом

18:44 16.07.2020 (обновлено: 00:19 17.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Колоссального всплеска заболеваемости коронавирусом в ближайшее время уже не будет, идет иммунизация населения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Что происходит сейчас. И почему мы уверены, что никакого такого колоссального всплеска в ближайшее время не будет. Хотя, конечно, могут быть какие-то колебания, чуть меньше, чуть больше, это вполне возможно, особенно при таком раскрытии, но глобально, я верю, ничего плохого происходить уже не будет", — сказал Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он отметил, что это связано с иммунизацией населения. "Это связано с тем, что при прохождении эпидемии в таких масштабах и без вакцины есть один только рецепт по остановке такого рода агрессивной инфекции: это естественная иммунизация популяции, населения. То есть иммунная прослойка, люди, которые встретились с коронавирусом и имеют антитела. <...> Эта прослойка должна быть большой", — сказал мэр, отметив, что уже более 20 процентов обследованных москвичей имеют антитела к коронавирусу.
Собянин добавил, что вирус пробудет в жизни людей еще долго. "Нам долго придется ждать последнего больного, как, собственно, мы поставили себе задачу искоренить грипп, но это же невозможно, это такой же вирус, как целый ряд других вирусов гриппа, но он более жесткий, более быстро распространяемый и тяжелый для организма. Но это такой же вирус, мы теперь будем с ним жить всегда, просто нужно научиться его вовремя диагностировать, лечить и делать антивирусные прививки", — сказал мэр.
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Он пояснил, что изначально удалось сгладить ситуацию благодаря массовому тестированию, принятым вовремя мерам по самоизоляции и контролю за передвижением, лечению больных и в целом слаженной работе всех систем здравоохранения, а также благодаря пониманию горожан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
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