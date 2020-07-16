Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574461618.html
В Краснодаре три ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании
Посетителей трех торговых центров в Краснодаре эвакуировали из-за сообщения о "минировании", в ходе проверок опасные предметы не обнаружены, сообщает ГУ МВД... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:43
краснодар
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1400x0_80_0_0_40739fee5db82f2f174de9c9716f7b17.jpg
https://ria.ru/20200715/1574377634.html
краснодар
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1400x0_80_0_0_40739fee5db82f2f174de9c9716f7b17.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:0:1667:1250_1400x0_80_0_0_b6012234f725a2791c0bc57f0a8a0457.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_42:0:1292:1250_1400x0_80_0_0_13c4af8a328159c82f2b17d34eefe3b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, происшествия

В Краснодаре три ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании

18:43 16.07.2020
3190
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
СОЧИ, 16 июл - РИА Новости. Посетителей трех торговых центров в Краснодаре эвакуировали из-за сообщения о "минировании", в ходе проверок опасные предметы не обнаружены, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В четверг в СМИ сообщили, что в трех крупных торговых центрах Краснодара - "Галерея", "СБС Мегамолл" и "OZ молл" - проходит эвакуация. В полиции подтвердили информацию.
"В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение об имеющейся угрозе нескольких административных зданий города Краснодара. На указанные адреса выезжали сотрудники полиции, кинологи с собакой. В результате обследования зданий и прилегающих территорий предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было. Эвакуация проводилась силами сотрудников торговых центров", - говорится в сообщении.
Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
Здание аэропорта Краснодар
15 июля, 12:20
Аэропорт Краснодара эвакуировали после информации о минировании
000050
Обсудить 0
КраснодарПроисшествия
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин дал прогноз по заболеваемости коронавирусом
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен
ТЦ "Леруа Мерлен" может открыться в Смоленске в октябре
Города России. Саратов
Власти Саратовской области оценили ущерб от урагана
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В "Единой России" прокомментировали идею многодневного голосования
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3939
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Двух сотрудников "Матросской тишины" задержали по подозрению во взятках
Река Волга
В Сызрани нашли трех детей, которых унесло по Волге на надувном матрасе
Здание МИД Франции
Россия и Франция провели консультации по Ирану, Ливии и Сирии
Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области
Прокуратура начала проверку нижегородских аэродромов после крушения Ан-2
Москва
В Москву вернулось около 300 тысяч человек с начала пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин отметил ответственность москвичей при ограничениях по COVID-19
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
Число жертв коронавируса в Италии превысило 35 тысяч
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил ситуацию с выходом из ограничений по коронавирусу
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Саратове проверят сообщение о вспышке COVID-19 в налоговых инспекциях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59В Приамурье число жертв коронавируса достигло 32 человек
06:59Коронавирус со временем не исчезнет, заявил эксперт
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
Лента новостейМолния