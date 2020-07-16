В Краснодаре три ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании

СОЧИ, 16 июл - РИА Новости. Посетителей трех торговых центров в Посетителей трех торговых центров в Краснодаре эвакуировали из-за сообщения о "минировании", в ходе проверок опасные предметы не обнаружены, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В четверг в СМИ сообщили, что в трех крупных торговых центрах Краснодара - "Галерея", "СБС Мегамолл" и "OZ молл" - проходит эвакуация. В полиции подтвердили информацию.

"В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение об имеющейся угрозе нескольких административных зданий города Краснодара. На указанные адреса выезжали сотрудники полиции, кинологи с собакой. В результате обследования зданий и прилегающих территорий предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было. Эвакуация проводилась силами сотрудников торговых центров", - говорится в сообщении.