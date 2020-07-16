https://ria.ru/20200716/1574461618.html
В Краснодаре три ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании
Посетителей трех торговых центров в Краснодаре эвакуировали из-за сообщения о "минировании", в ходе проверок опасные предметы не обнаружены, сообщает ГУ МВД... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:43
2020-07-16T18:43
краснодар
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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краснодар, происшествия
СОЧИ, 16 июл - РИА Новости.
Посетителей трех торговых центров в Краснодаре
эвакуировали из-за сообщения о "минировании", в ходе проверок опасные предметы не обнаружены, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В четверг в СМИ сообщили, что в трех крупных торговых центрах Краснодара - "Галерея", "СБС Мегамолл" и "OZ молл" - проходит эвакуация. В полиции подтвердили информацию.
"В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение об имеющейся угрозе нескольких административных зданий города Краснодара. На указанные адреса выезжали сотрудники полиции, кинологи с собакой. В результате обследования зданий и прилегающих территорий предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было. Эвакуация проводилась силами сотрудников торговых центров", - говорится в сообщении.
Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.