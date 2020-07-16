Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574461462.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3939
В Греции за минувшие сутки выявлены 35 новых случаев инфицирования коронавирусом, 13 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в четверг... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1400x0_80_0_0_847fa96e24480eeffba93baba569cadd.jpg
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1400x0_80_0_0_847fa96e24480eeffba93baba569cadd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_211:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_c1af6486a1273295f4cd91c342bdabf1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_147:0:2195:2048_1400x0_80_0_0_2f9a3ffd7160accfa885bb8c45f4c9fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция, в мире

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3939

18:40 16.07.2020
345
© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 16 июл - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 35 новых случаев инфицирования коронавирусом, 13 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в четверг национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3939 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
В отделениях интенсивной терапии интубированы 14 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 123 человека, говорится в сообщении.
За минувшие сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 умерли 193 человека.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В связи с ростом случаев инфицирования власти Греции ужесточили контроль за соблюдением санитарных требований по всей стране и на контрольно-пропускных пунктах на границе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
Рекомендуем
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
Число жертв коронавируса в Италии превысило 35 тысяч
Здание МИД Франции
Россия и Франция провели консультации по Ирану, Ливии и Сирии
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин отметил ответственность москвичей при ограничениях по COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин дал прогноз по заболеваемости коронавирусом
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Краснодаре три ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании
Москва
В Москву вернулось около 300 тысяч человек с начала пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил ситуацию с выходом из ограничений по коронавирусу
Машины скорой помощи в Греции
В Греции оценили ситуацию с распространением коронавируса
Города России. Саратов
Власти Саратовской области оценили ущерб от урагана
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В "Единой России" прокомментировали идею многодневного голосования
Президент Польши Анджей Дуда
Сотрудников постпредства Польши при ООН отозвали из-за звонка пранкеров
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Лидеры Евросоюза могут обсудить отношение России к истории
Река Волга
В Сызрани нашли трех детей, которых унесло по Волге на надувном матрасе
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В одесском детдоме зафиксировали вспышку COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59В Приамурье число жертв коронавируса достигло 32 человек
06:59Коронавирус со временем не исчезнет, заявил эксперт
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
Лента новостейМолния