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Россия и Франция провели консультации по Ирану, Ливии и Сирии
Военные и политические аспекты региональных и международных кризисов, в том числе ситуацию в Иране, Ливии, Сирии и последствия пандемии коронавируса обсудили... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:39
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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россия, александр грушко, сергей рябков, франция, ливия, сирия, иран, париж, в мире

Россия и Франция провели консультации по Ирану, Ливии и Сирии

18:39 16.07.2020
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CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
ПАРИЖ, 16 июл – РИА Новости. Военные и политические аспекты региональных и международных кризисов, в том числе ситуацию в Иране, Ливии, Сирии и последствия пандемии коронавируса обсудили представители Франции и РФ в рамках консультаций по стратегической стабильности, прошедших в Париже в четверг, сообщает МИД Франции.
"Политические директора министерства иностранных дел и министерства вооруженных сил приняли своих российских коллег в Париже в четверг для консультаций по вопросам стратегической стабильности и региональных кризисов в рамках подготовки к следующему заседанию Совета сотрудничества по вопросам безопасности, объединяющего министров иностранных дел и обороны Франции и России", - говорится в коммюнике французского МИД.
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Последнее заседание этого совета состоялось в сентябре прошлого года в Москве.
Как отметили во французском МИД, состоявшиеся консультации по стратегической стабильности дали "возможность подвести итоги реализации повестки доверия и безопасности, запущенной по инициатива президента республики (Эманнуэля Макрона) и его российского коллеги (Владимира Путина) прошлым летом".
"Эти консультации также позволили обсудить политические и военные аспекты различных региональных и международных кризисов, таких как ситуация в Иране, Ливии, Сирии, на африканском континенте, а также геополитические последствия пандемии Covid-19", - говорится в коммюнике МИД.
Ранее сообщалось, российскую сторону на консультациях в Париже представляют заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин.
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