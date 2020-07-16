Россия и Франция провели консультации по Ирану, Ливии и Сирии

"Политические директора министерства иностранных дел и министерства вооруженных сил приняли своих российских коллег в Париже в четверг для консультаций по вопросам стратегической стабильности и региональных кризисов в рамках подготовки к следующему заседанию Совета сотрудничества по вопросам безопасности, объединяющего министров иностранных дел и обороны Франции и России", - говорится в коммюнике французского МИД.