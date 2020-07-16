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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574461318.html
Число жертв коронавируса в Италии превысило 35 тысяч
Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на 20 и достигло 35 017 человек, заявило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:52
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
италия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, италия, в мире

Число жертв коронавируса в Италии превысило 35 тысяч

18:39 16.07.2020 (обновлено: 18:52 16.07.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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РИМ, 16 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на 20 и достигло 35 017 человек, заявило министерство здравоохранения страны.
Накануне власти сообщили о 13 жертвах эпидемии COVID-19.
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 230, до 243 736. В среду прирост числа случаев составил 162. Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 230 человек, их число достигло 196 246.
Зараженными COVID-19 на данный момент считаются 12 473 человека, 93% из которых находятся в домашней изоляции с легкими симптомами или без них. В палатах интенсивной терапии остаются 53 (-4 за сутки)
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В четверг в исследовании Высшего института здравоохранения и Национального института статистики сообщалось, что при летальных исходах зараженных пациентов коронавирус являлся основной причиной смерти в 89% случаях. Отмечается, что COVID-19 "может быть смертельным" даже при отсутствии сопутствующих факторов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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