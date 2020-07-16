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Собянин отметил ответственность москвичей при ограничениях по COVID-19
Ответственное отношение москвичей к ограничениям по коронавирусу помогло сделать ситуацию управляемой, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:38
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сергей собянин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Собянин отметил ответственность москвичей при ограничениях по COVID-19

18:38 16.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ответственное отношение москвичей к ограничениям по коронавирусу помогло сделать ситуацию управляемой, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
"Люди вели себя ответственно, выполняли все требования карантинизации, самоизоляции и так далее. За счет этого нам удалось … не то, что совсем изничтожить этот вирус, но сделать ситуацию управляемой", - сказал мэр в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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