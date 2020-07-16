Жители МО смогут бесплатно проверить долг за газ при покупке квартиры

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Проверить, есть ли задолженность за газ, при покупке квартиры или дома на вторичном рынке теперь можно бесплатно. Такую услугу предоставляет "Мособлгаз". Об этом сообщил телеканал Проверить, есть ли задолженность за газ, при покупке квартиры или дома на вторичном рынке теперь можно бесплатно. Такую услугу предоставляет "Мособлгаз". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Московской области.

"Мособлгаз" рекомендует клиентам проверять наличие задолженности за газ у собственника жилого помещения перед оформлением договора купли-продажи.

При наличии долга важно сообщить об этом собственнику и после получить от него справку об отсутствии задолженности после ее погашения. Новый собственник квартиры или дома не обязан платить за предыдущего владельца.

Подать заявку на получение услуги можно онлайн через личный кабинет клиента "Мособлгаза". Ответ придет максимум через три рабочих дня.

С начала года услугой воспользовалось свыше 600 человек.