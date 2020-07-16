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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200716/1574461233.html
Жители МО смогут бесплатно проверить долг за газ при покупке квартиры
Проверить, есть ли задолженность за газ, при покупке квартиры или дома на вторичном рынке теперь можно бесплатно. Такую услугу предоставляет "Мособлгаз". Об... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:36
новости подмосковья
мособлгаз
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
мособлгаз, московская область (подмосковье)

Жители МО смогут бесплатно проверить долг за газ при покупке квартиры

18:36 16.07.2020
16
© РИА НовостиЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки
© РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Проверить, есть ли задолженность за газ, при покупке квартиры или дома на вторичном рынке теперь можно бесплатно. Такую услугу предоставляет "Мособлгаз". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Московской области.
"Мособлгаз" рекомендует клиентам проверять наличие задолженности за газ у собственника жилого помещения перед оформлением договора купли-продажи.
При наличии долга важно сообщить об этом собственнику и после получить от него справку об отсутствии задолженности после ее погашения. Новый собственник квартиры или дома не обязан платить за предыдущего владельца.
Подать заявку на получение услуги можно онлайн через личный кабинет клиента "Мособлгаза". Ответ придет максимум через три рабочих дня.
С начала года услугой воспользовалось свыше 600 человек.
На данный момент клиентам "Мособлгаза" доступно 60 услуг. Наиболее популярными можно воспользоваться дистанционно.
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Новости ПодмосковьяМособлгазМосковская область (Подмосковье)
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