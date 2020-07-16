Собянин оценил ситуацию с выходом из ограничений по коронавирусу

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Москвичи еще какое-то время будут психологически "выходить" из ограничений, которые были введены в городе из-за коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Когда мы вводили ограничения была волна негатива по поводу тех жестких мер, которые мы предпринимали, а еще больше волна негатива возникла, когда мы начали открываться. Оказалось, что мы за три месяца привыкли к карантинным мерам, привыкли к сидению дома, опасностям. Это все за три месяца въелось в нас, и увидеть толпы людей на улицах - для многих это стало шоком. Это психологическая неготовность, это естественный процесс. Поэтому не только эпидемиологически, экономически, но и психологически мы еще будем какое-то время из этого выходить", - сообщил Собянин в интервью "Комсомольской правде".
Мэр также подчеркнул, что ответственность перед горожанами гораздо выше, когда снимаются ограничительные меры, чем когда они вводятся.
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