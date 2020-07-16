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Собянин оценил ситуацию с выходом из ограничений по коронавирусу
Москвичи еще какое-то время будут психологически "выходить" из ограничений, которые были введены в городе из-за коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Собянин оценил ситуацию с выходом из ограничений по коронавирусу

18:35 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Москвичи еще какое-то время будут психологически "выходить" из ограничений, которые были введены в городе из-за коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Когда мы вводили ограничения была волна негатива по поводу тех жестких мер, которые мы предпринимали, а еще больше волна негатива возникла, когда мы начали открываться. Оказалось, что мы за три месяца привыкли к карантинным мерам, привыкли к сидению дома, опасностям. Это все за три месяца въелось в нас, и увидеть толпы людей на улицах - для многих это стало шоком. Это психологическая неготовность, это естественный процесс. Поэтому не только эпидемиологически, экономически, но и психологически мы еще будем какое-то время из этого выходить", - сообщил Собянин в интервью "Комсомольской правде".
Мэр также подчеркнул, что ответственность перед горожанами гораздо выше, когда снимаются ограничительные меры, чем когда они вводятся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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