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Власти Саратовской области оценили ущерб от урагана
Ущерб от урагана, пронесшегося во вторник по Саратовской области, оценивается в 122 миллиона рублей, сообщил в четверг секретариат зампреда правительства... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:34
валерий радаев
саратовская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
валерий радаев, саратовская область, происшествия

Власти Саратовской области оценили ущерб от урагана

18:34 16.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкГорода России. Саратов
Города России. Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Ущерб от урагана, пронесшегося во вторник по Саратовской области, оценивается в 122 миллиона рублей, сообщил в четверг секретариат зампреда правительства региона Романа Бусаргина.
Ранее губернатор Валерий Радаев поручил оперативным и коммунальным службам в кратчайшие сроки устранить последствия урагана в области, отметив, что шквалистый ветер затронул 11 районов. По данным властей региона, пострадали 49 населенных пунктов, в которых проживают более 99 тысяч человек, повреждены 56 объектов соцсферы и 785 жилых домов. Власти Балаковского, Новоузенского, Питерского, Марксовского, Базарно-Карабулакского и Краснокутского районов ввели режим ЧС.
"Материальный ущерб составил порядка 122 миллионов рублей. Новобурасский, Краснопартизанский и Ершовский районы планируют провести восстановительные работы за счет средств муниципальных районов. Во всех пострадавших районах работают комиссии по оценке причиненного ущерба", - говорится в сообщении.
По уточненным данным, помимо повреждения или разрушения кровли 841 здания, из-за урагана от энергоснабжения были отключены 12 социальных объектов, 6301 жилой дом, а 383 дома остались без газоснабжения. Стихия также повалила 265 деревьев, в том числе два - на жилые дома, 11 - на электропровода, 18 - на газовые трубы, 21 - на автомобили.
"В настоящее время завершены неотложные аварийно-восстановительные работы по ликвидации аварий на линиях энерго- и газоснабжения", - отметили в секретариате.
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