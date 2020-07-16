Власти Саратовской области оценили ущерб от урагана

"Материальный ущерб составил порядка 122 миллионов рублей. Новобурасский, Краснопартизанский и Ершовский районы планируют провести восстановительные работы за счет средств муниципальных районов. Во всех пострадавших районах работают комиссии по оценке причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, помимо повреждения или разрушения кровли 841 здания, из-за урагана от энергоснабжения были отключены 12 социальных объектов, 6301 жилой дом, а 383 дома остались без газоснабжения. Стихия также повалила 265 деревьев, в том числе два - на жилые дома, 11 - на электропровода, 18 - на газовые трубы, 21 - на автомобили.