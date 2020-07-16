https://ria.ru/20200716/1574460947.html
Власти Руанды рассказали о правилах приема туристов после пандемии
Власти Руанды рассказали о правилах отдыха для туристов после пандемии, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:16
2020-07-16T20:16
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
лесной
руанда
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лесной
руанда
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151714/17/1517141751_0:250:6144:3706_1400x0_80_0_0_c7c42bd3caa3d779df9b20c6be68385f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, лесной, руанда
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости.
Власти Руанды рассказали о правилах отдыха для туристов после пандемии, сообщает
Travel and Leisure.
Одна из наиболее популярных у путешественников африканских стран планирует открыть границы для иностранных гостей 1 августа. Авиасообщение с другими государствами было остановлено в середине марта, когда увеличивалось число заболевших COVID-19. В итоге от коронавируса в стране пострадали всего две тысячи человек.
В ближайшие недели отели, кафе, экскурсоводы ждут возвращения туристов. Туда едут в основном любители дикой природы. Они отправляются в Национальный парк Вулканов, Лесной парк Ньюнгве, на озеро Киву и территории, заселенные горными гориллами.
Все пассажиры должны будут предъявить результаты отрицательного теста на COVID-19, проведенного за 72 часа до прибытия в Руанду. Затем гости сдадут второй тест, результаты которого будут получены в течение 24 часов. Эти "карантинные" сутки путешественникам придется провести в одном из специальных отелей. И только после двух отрицательных ответов туристы смогут начать оп-настоящему отдыхать.