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Власти Руанды рассказали о правилах приема туристов после пандемии
Власти Руанды рассказали о правилах отдыха для туристов после пандемии, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:16
туризм
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новости - туризм
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руанда
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, лесной, руанда

Власти Руанды рассказали о правилах приема туристов после пандемии

20:16 16.07.2020
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© AP Photo / Ben Curtis, FileТуристы в джунглях. Северная Руанда
Туристы в джунглях. Северная Руанда
© AP Photo / Ben Curtis, File
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Власти Руанды рассказали о правилах отдыха для туристов после пандемии, сообщает Travel and Leisure.
Одна из наиболее популярных у путешественников африканских стран планирует открыть границы для иностранных гостей 1 августа. Авиасообщение с другими государствами было остановлено в середине марта, когда увеличивалось число заболевших COVID-19. В итоге от коронавируса в стране пострадали всего две тысячи человек.
В ближайшие недели отели, кафе, экскурсоводы ждут возвращения туристов. Туда едут в основном любители дикой природы. Они отправляются в Национальный парк Вулканов, Лесной парк Ньюнгве, на озеро Киву и территории, заселенные горными гориллами.
Все пассажиры должны будут предъявить результаты отрицательного теста на COVID-19, проведенного за 72 часа до прибытия в Руанду. Затем гости сдадут второй тест, результаты которого будут получены в течение 24 часов. Эти "карантинные" сутки путешественникам придется провести в одном из специальных отелей. И только после двух отрицательных ответов туристы смогут начать оп-настоящему отдыхать.
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