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В Сызрани нашли трех детей, которых унесло по Волге на надувном матрасе
Спасатели в городе Сызрани Самарской области эвакуировали трёх детей, которых во время купания на Волге на надувном матрасе унесло от берега, никто не... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
сызрань
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, сызрань, происшествия

В Сызрани нашли трех детей, которых унесло по Волге на надувном матрасе

18:29 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповРека Волга
Река Волга
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Река Волга. Архивное фото
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Спасатели в городе Сызрани Самарской области эвакуировали трёх детей, которых во время купания на Волге на надувном матрасе унесло от берега, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел около 17.25 (16.25 мск), когда трёх мальчиков 2006, 2006 и 2007 годов рождения унесло на надувном матрасе от берега в акваторию Волги в районе Райковских островов в Сызрани.
"В неустановленном месте дети без присмотра взрослых купались на надувном матрасе и их унесло от берега, спасатели их эвакуировали … В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Дети в медицинской помощи не нуждались", - рассказали в пресс-службе.
В МЧС напомнили, что родителям необходимо следить за детьми, не отпускать их одних и избегать отдыха у воды в неустановленных для этого местах.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Самарская областьСызраньПроисшествия
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