В Сызрани нашли трех детей, которых унесло по Волге на надувном матрасе

"В неустановленном месте дети без присмотра взрослых купались на надувном матрасе и их унесло от берега, спасатели их эвакуировали … В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Дети в медицинской помощи не нуждались", - рассказали в пресс-службе.