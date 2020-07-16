https://ria.ru/20200716/1574460822.html
В Сызрани нашли трех детей, которых унесло по Волге на надувном матрасе
Спасатели в городе Сызрани Самарской области эвакуировали трёх детей, которых во время купания на Волге на надувном матрасе унесло от берега, никто не... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:29
2020-07-16T18:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
сызрань
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574169133.html
самарская область
сызрань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, сызрань, происшествия