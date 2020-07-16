Глава Югры предложила опробовать новую модель тушения лесных пожаров

Глава МЧС России Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в четверг провели в автономном округе совещание, связанное с обеспечением защиты населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры региона от природных пожаров. На территории округа действуют 22 лесных пожара площадью 13 тысяч гектаров, в лесах введен режим ЧС. Так, Кобылкин отметил, что ситуация в Югре "непростая, но управляемая", при этом регион обладает одной из самых сильных баз авиационной и наземной охраны лесов в стране.

По словам Комаровой, 90% лесных пожаров в Югре имеют природные причины, остальные 10% - человеческий фактор, в том числе крупный пожар недалеко от города Советский, что стало поводом для расследования. Она также отметила, что использование квадрокоптеров, самолетов Ан-2 с парашютистами-десантниками на борту для мониторинга и немедленного реагирования позволяет региону несколько лет удерживать показатель ликвидации и локализации лесных пожаров в первый день на уровне 80%.

Как подчеркнули в департаменте общественных и внешних связей, Комарова также озвучила в ходе совещания предложения, которые, по ее мнению, могут помочь в ликвидации подобных чрезвычайных ситуаций.

"Во-первых, определить Югру пилотным регионом и провести эксперимент: сконцентрировать все силы, направленные на тушение пожаров, в одной структуре, сосредоточив финансы, кадровый потенциал, ресурсы. Во-вторых, засаживать пострадавшие от пожара территории не ценными породами, а рекультивировать как смешанный лес, чтобы понизить класс опасности этих насаждений", - сообщили в департаменте.

Губернатор региона пояснила, что специфика автономного округа в том, что больше 92% его территории относится к землям лесного фонда, шестая часть которых – леса с высоким классом природной пожарной опасности, добавили в ведомстве.