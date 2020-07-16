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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200716/1574460697.html
Глава Югры предложила опробовать новую модель тушения лесных пожаров
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на совещании с главами МЧС и Минприроды предложила опробовать в регионе новую модель... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:26
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ханты-мансийский автономный округ
ан-2
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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ханты-мансийский автономный округ, ан-2, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий кобылкин, наталья комарова, общество

Глава Югры предложила опробовать новую модель тушения лесных пожаров

18:26 16.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июл - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на совещании с главами МЧС и Минприроды предложила опробовать в регионе новую модель организации тушения лесных пожаров, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Глава МЧС России Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в четверг провели в автономном округе совещание, связанное с обеспечением защиты населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры региона от природных пожаров. На территории округа действуют 22 лесных пожара площадью 13 тысяч гектаров, в лесах введен режим ЧС. Так, Кобылкин отметил, что ситуация в Югре "непростая, но управляемая", при этом регион обладает одной из самых сильных баз авиационной и наземной охраны лесов в стране.
По словам Комаровой, 90% лесных пожаров в Югре имеют природные причины, остальные 10% - человеческий фактор, в том числе крупный пожар недалеко от города Советский, что стало поводом для расследования. Она также отметила, что использование квадрокоптеров, самолетов Ан-2 с парашютистами-десантниками на борту для мониторинга и немедленного реагирования позволяет региону несколько лет удерживать показатель ликвидации и локализации лесных пожаров в первый день на уровне 80%.
Как подчеркнули в департаменте общественных и внешних связей, Комарова также озвучила в ходе совещания предложения, которые, по ее мнению, могут помочь в ликвидации подобных чрезвычайных ситуаций.
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"Во-первых, определить Югру пилотным регионом и провести эксперимент: сконцентрировать все силы, направленные на тушение пожаров, в одной структуре, сосредоточив финансы, кадровый потенциал, ресурсы. Во-вторых, засаживать пострадавшие от пожара территории не ценными породами, а рекультивировать как смешанный лес, чтобы понизить класс опасности этих насаждений", - сообщили в департаменте.
Губернатор региона пояснила, что специфика автономного округа в том, что больше 92% его территории относится к землям лесного фонда, шестая часть которых – леса с высоким классом природной пожарной опасности, добавили в ведомстве.
Согласно данным региональных властей, с начала пожароопасного периода в Югре зарегистрировано 204 лесных пожара на площади 18,7 тысячи гектаров, в том числе 15 крупных очагов на площади 14 тысяч гектаров.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округАн-2Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий КобылкинНаталья КомароваОбщество
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