"Молодая гвардия" призвала ярославцев замечать хорошее

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Активисты общественной организации " Активисты общественной организации " Молодая гвардия Единой России " в Ярославской области призвали жителей региона не только критиковать ямы на дорогах, но и замечать отремонтированные в рамках реализации правительством региона нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" трассы и в целом позитивные изменения.

Накануне в соцсетях и СМИ появились фото помещенной в яму на дороге фотографии губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с подписью "Какая власть – такие и дороги". Такую акцию организовали водители на участке дороги Рыбинск-Углич.

Активисты "Молодой гвардии" написали в социальной сети "ВКонтакте", что им "обидно за губернатора", потому что хоть проблемы с дорогами есть, но они правительством региона и его структурами решаются. "Дорожным вопросом занимаются, многое уже сделано. Важно не только критиковать, но и обращать внимание на позитивные изменения. Поэтому запускаем свой флешмоб #ЗамечайХорошее… Предлагаем и вам обращать внимание на хорошее в нашем регионе. Будем решать проблемы конструктивно и замечать хорошее", - говорится в сообщении.

Молодогвардейцы начали акцию с посещения дороги Карачиха - Ширинье, которую сейчас ремонтируют. Завершение работ намечено на август. Активисты сфотографировали объект и зафиксировали: отремонтированный участок в отличном состоянии, работы продолжаются.

Калязин - Рыбинск – Заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Денис Замараев рассказал журналистам, что вызвавший возмущение в соцсетях участок находится на автодороге Сергиев Посад Череповец . "На дороге с мая ведутся работы по ликвидации ям в рамках средств на текущее содержание", - подчеркнул он.

По словам Замараева, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) ремонт трассы продолжится и в последующие годы. В будущем году под контролем правительства региона запланирован ремонт наиболее проблемных участков общей протяженностью 22,5 километра в Угличском, Рыбинском, Мышкинском и Пошехонском районах. К закупочным процедурам приступили в этом году. В 2022-2024 годах правительство области планирует привести в норматив участок дороги от Пошехонья до Гаютино общей протяженностью порядка 45 километров. Финансирование ремонта будет также осуществляться в рамках нацпроекта БКАД. В целом в этом году будет отремонтировано более 160 километров дорог регионального значения, рассказал Замараев.

Он уточнил, что на текущий момент в регионе по нацпроекту введены в эксплуатацию восемь дорог и три светофорных объекта. В прошлом году такое количество магистралей было отремонтировано только в середине августа, отметил собеседник.