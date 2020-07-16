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Ярославская область
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"Молодая гвардия" призвала ярославцев замечать хорошее
Активисты общественной организации "Молодая гвардия Единой России" в Ярославской области призвали жителей региона не только критиковать ямы на дорогах, но и... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:05
ярославская область
ярославская область
молодая гвардия единой россии
череповец
калязин
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общество
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РИА Новости
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353
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ярославская область, молодая гвардия единой россии, череповец, калязин, рыбинск, общество

"Молодая гвардия" призвала ярославцев замечать хорошее

18:20 16.07.2020 (обновлено: 20:05 16.07.2020)
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкЯрославль
Ярославль
© РИА Новости / Мария Ващук
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Ярославль. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Активисты общественной организации "Молодая гвардия Единой России" в Ярославской области призвали жителей региона не только критиковать ямы на дорогах, но и замечать отремонтированные в рамках реализации правительством региона нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" трассы и в целом позитивные изменения.
Накануне в соцсетях и СМИ появились фото помещенной в яму на дороге фотографии губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с подписью "Какая власть – такие и дороги". Такую акцию организовали водители на участке дороги Рыбинск-Углич.
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Активисты "Молодой гвардии" написали в социальной сети "ВКонтакте", что им "обидно за губернатора", потому что хоть проблемы с дорогами есть, но они правительством региона и его структурами решаются. "Дорожным вопросом занимаются, многое уже сделано. Важно не только критиковать, но и обращать внимание на позитивные изменения. Поэтому запускаем свой флешмоб #ЗамечайХорошее… Предлагаем и вам обращать внимание на хорошее в нашем регионе. Будем решать проблемы конструктивно и замечать хорошее", - говорится в сообщении.
Молодогвардейцы начали акцию с посещения дороги Карачиха - Ширинье, которую сейчас ремонтируют. Завершение работ намечено на август. Активисты сфотографировали объект и зафиксировали: отремонтированный участок в отличном состоянии, работы продолжаются.
Заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Денис Замараев рассказал журналистам, что вызвавший возмущение в соцсетях участок находится на автодороге Сергиев Посад - Калязин - РыбинскЧереповец. "На дороге с мая ведутся работы по ликвидации ям в рамках средств на текущее содержание", - подчеркнул он.
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По словам Замараева, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) ремонт трассы продолжится и в последующие годы. В будущем году под контролем правительства региона запланирован ремонт наиболее проблемных участков общей протяженностью 22,5 километра в Угличском, Рыбинском, Мышкинском и Пошехонском районах. К закупочным процедурам приступили в этом году. В 2022-2024 годах правительство области планирует привести в норматив участок дороги от Пошехонья до Гаютино общей протяженностью порядка 45 километров. Финансирование ремонта будет также осуществляться в рамках нацпроекта БКАД. В целом в этом году будет отремонтировано более 160 километров дорог регионального значения, рассказал Замараев.
Он уточнил, что на текущий момент в регионе по нацпроекту введены в эксплуатацию восемь дорог и три светофорных объекта. В прошлом году такое количество магистралей было отремонтировано только в середине августа, отметил собеседник.
"Вовремя подготовленная проектная документация и раннее заключение контрактов положительно отразились на старте дорожного сезона. Например, по областным объектам большая часть подрядчиков была определена до конца марта, что на три-четыре месяца раньше, чем в прошлом году. Они приступили к работам по всем заключенным контрактам. На сегодня – это 98%", - подчеркнул Замараев.
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Ярославская областьЯрославская областьМолодая гвардия Единой РоссииЧереповецКалязинРыбинскОбщество
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