"Трансмашхолдинг" повысит уровень безопасности в пассажирских вагонах

МОСКВА, 16 июля - РИА Новости. Новая технология обеззараживания поверхностей на основе ультрафиолетового излучения может быть интегрирована в концепт нового некупейного вагона " Новая технология обеззараживания поверхностей на основе ультрафиолетового излучения может быть интегрирована в концепт нового некупейного вагона " Трансмашхолдинга " (ТМХ), который будет создан по заказу Федеральной пассажирской компании (ФПК) уже осенью 2020 года, сообщает дирекция по внешним связям и корпоративным коммуникациям компании-производителя.

Такая система, способная уничтожить микробы, живущие на поверхностях интерьера, пока находится в разработке.

Планируется, что новая система, подобно системам обеззараживания воздуха и воды, которые компания уже устанавливает в своих пассажирских вагонах, будет работать на базе современных источников УФ-излучения. Систему планируется устанавливать в туалетных и душевых комнатах, где она будет функционировать только в том случае, если в помещении нет человека. Для безопасности в системе будут использоваться датчики движения и объема.

Безопасность пассажирских перевозок в нынешней ситуации борьбы с пандемией коронавируса является безусловным приоритетом для ФПК, отмечают в компании, по заказу которой ТМХ внедряет в подвижной состав инновационные решения. Сегодня компании также обсуждают возможность установки в пассажирских салонах и туалетных комнатах вагонов дальнего следования бесконтактных дозаторов с дезинфицирующими средствами. Также возможно оборудование спальных мест персональными шторками и установка автоматических торцевых дверей, реагирующих на датчики.

Транспортные эксперты позитивно оценивают работу, которую ведут железнодорожники в части обеспечения биобезопасности пассажиров.

"Конечно, мы, пассажиры, за то, чтобы такие санитарные новшества активно внедрялись. Сейчас, во многом благодаря Роспотребнадзору, в наших поездах достаточно высокий уровень биобезопасности, пассажиры не жалуются, однако любые нововведения в этой области лишними не будут", - уверен председатель межрегиональной общественной организации "Союз пассажиров" Кирилл Янков.

Как отметил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, очень хорошо, что с подобными инициативами выступает ТМХ. "Особенно важно, что производитель занимается этим на стадии разработки. Достаточно сложно закладывать новые системы в старые модели вагонов, а новейшие вагоны с самого начала будут ими оснащены. Мы такие действия вагоностроителей и перевозчиков полностью поддерживаем", - сказал он.

Воздух и вода

Во всех пассажирских вагонах, произведенных Тверским вагоностроительным заводом (входит в состав ТМХ), начиная с 2009 года, установлены системы обеззараживания воздуха. Они работают на основе амальгамных бактерицидных ультрафиолетовых ламп, аналогичных тем, что используют в системе здравоохранения для обеззараживания помещений. При попадании в эти системы бактерии и вирусы перестают быть опасными для человека, что подтверждено результатами тестов лабораторий Роспотребнадзора . Также в этих системах предусмотрены специальные защитные решетки, которые оберегают пассажиров от ультрафиолетового излучения. Каждая установка может обеззараживать до 2500 м3/час.

Кроме того, в новых вагонах дальнего следования, которые ТМХ выпускает по заказу ФПК, устанавливаются системы обеззараживания воды. Каждая такая установка располагается около водяного бака вагона и работает постоянно: за счет встроенного насоса отбирает воду, производит обеззараживание с помощью амальгамной бактерицидной ультрафиолетовой лампы и подает очищенную воду на разборные краны.

А самые современные вагоны ТМХ (купейные и плацкартные вагоны, выполненные в виде сцепа, а также штабные вагоны), поставляемые ФПК, оборудуются пурифайерами с системой обеззараживания воды ультрафиолетовыми светодиодами. Благодаря им, питьевая вода дополнительно очищается непосредственно перед выдачей ее в раздаточный кран с помощью компактного обеззараживателя – устройства, внутри которого как раз находятся ультрафиолетовые светодиоды. Они включаются при нажатии рычага раздаточного крана, что гарантирует полную безопасность воды для питья. Эта технология пришла на смену титанам, в которых вода обеззараживалась благодаря кипячению, но что, в свою очередь, требовало больших затрат электроэнергии.

© Фото : пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания" Пассажирский поезд © Фото : пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания" Пассажирский поезд

В целом, пандемия коронавируса, которая стимулировала спрос на системы биобезопасности, не застала создателей вагонов врасплох. По данным ТМХ, его предприятия уже более 10 лет устанавливают и интегрируют в поезда технологические решения для профилактики распространения инфекционных заболеваний. При этом выбор дополнительных обеззараживающих элементов или систем зависит от решения заказчика подвижного состава, подчеркивают в компании.

В дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям ТМХ также напоминают, что сегодня компания активно работает над созданием пассажирских вагонов нового поколения для парка ФПК. Договор на поставку до 2025 года более 3,7 тысячи пассажирских вагонов локомотивной тяги компании подписали в феврале 2019 года. Планируется поставка одноэтажных вагонов различных типов: купейных, штабных, открытого типа, ресторанов, с местами для сидения, а также принципиально новых вагонов для формирования составов типа push-pull и двухэтажных вагонов. Подвижной состав будет полностью соответствовать всем требованиям ФПК и РЖД , предъявляемым к комфортабельности, надежности пассажирских вагонов, а также в плане обеспечения биологической безопасности пассажиров, гарантируют в компании.