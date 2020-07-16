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Суд отклонил жалобу на отказ в регистрации Бабарико кандидатом
Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который находится в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:21
президентская кампания в белоруссии
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
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353
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президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Суд отклонил жалобу на отказ в регистрации Бабарико кандидатом

18:19 16.07.2020 (обновлено: 18:21 16.07.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоКандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который находится в СИЗО по обвинению в экономических преступлениях, поскольку жалоба подана не им лично, говорится в определении суда.
Накануне юрист штаба Бабарико Максим Знак подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе зарегистрировать политика кандидатом на выборах президента, назначенных на 9 августа.
"Право на обжалование в суд отказа в регистрации кандидатом в президенты Республики Беларусь предоставлено законом только лицу, который выдвинут кандидатом в президенты Республики Беларусь", - говорится в определении суда, размещенном на его сайте.
Между тем подчеркивается, что от имени Бабарико в суд обратился его представитель по доверенности Знак с жалобой на постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатом в Бабарико. В жалобе он просил постановление Центральной комиссии отменить и обязать зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты Белоруссии.
Очередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
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"В возбуждении гражданского дела по жалобе, поданной и подписанной от имени Бабарико его представителем Знаком, отказать. Определение вступает в законную силу немедленно, обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит", - подчеркивается в документе.
При этом отмечается, что "имеющий намерение быть кандидатом в президенты Республики Беларусь Бабарико постановление Центральной комиссии от 14 июля 2020 года №92 не обжаловал и жалобу в Верховный суд не подписал". "Подписание такой жалобы представителем лица, выдвинутым кандидатом в президенты Республики Беларусь, избирательным законодательством не предусмотрено", - констатировали в суде.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, отказав двоим. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также несанкционированными акциями протеста.
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Президентская кампания в БелоруссииВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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