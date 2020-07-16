Суд отклонил жалобу на отказ в регистрации Бабарико кандидатом

МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико , который находится в СИЗО по обвинению в экономических преступлениях, поскольку жалоба подана не им лично, говорится в определении суда.

Накануне юрист штаба Бабарико Максим Знак подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе зарегистрировать политика кандидатом на выборах президента, назначенных на 9 августа.

"Право на обжалование в суд отказа в регистрации кандидатом в президенты Республики Беларусь предоставлено законом только лицу, который выдвинут кандидатом в президенты Республики Беларусь", - говорится в определении суда, размещенном на его сайте.

Между тем подчеркивается, что от имени Бабарико в суд обратился его представитель по доверенности Знак с жалобой на постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатом в Бабарико. В жалобе он просил постановление Центральной комиссии отменить и обязать зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты Белоруссии.

"В возбуждении гражданского дела по жалобе, поданной и подписанной от имени Бабарико его представителем Знаком, отказать. Определение вступает в законную силу немедленно, обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит", - подчеркивается в документе.

При этом отмечается, что "имеющий намерение быть кандидатом в президенты Республики Беларусь Бабарико постановление Центральной комиссии от 14 июля 2020 года №92 не обжаловал и жалобу в Верховный суд не подписал". "Подписание такой жалобы представителем лица, выдвинутым кандидатом в президенты Республики Беларусь, избирательным законодательством не предусмотрено", - констатировали в суде.