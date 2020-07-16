https://ria.ru/20200716/1574460208.html
Жителя Самарской области осудили на 17 лет за убийство дочери
Житель Самарской области приговорен к 17 годам колонии за убийство малолетней дочери, мать ребенка приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:18
2020-07-16T18:19
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
самарская область
происшествия
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самарская область
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, самарская область, происшествия
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Житель Самарской области
приговорен к 17 годам колонии за убийство малолетней дочери, мать ребенка приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно, сообщается
на сайте Генпрокуратуры
РФ.
Ранее сообщалось, что тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на одной из улиц в городе Октябрьске
Самарской области, было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Позже СК
сообщил о задержании подозреваемого, им оказался отец ребенка. На допросе мужчина рассказал, что в ночь на 8 февраля он, будучи пьяным, ударил девочку по голове утюгом, так как ребенок плакал и не успокаивался. По данным следователей, утром отец девочки положил тело ребенка в пакет и вынес на улицу.
"Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Октябрьска. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений)", - говорится в сообщении.
Судом также установлено, что мать ребенка, узнав от супруга о нанесении травм, оставила дочь без внимания, не обратилась за помощью к посторонним, не сообщила в медорганизации и правоохранительные органы. Ранее мать погибшей девочки была лишена родительских прав в отношении трех детей.
"Суд с учетом мнения прокурора приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мать ребенка приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Кроме того, следственными органами продолжается расследование уголовных дел о халатности должностных лиц местных органов опеки и отдела полиции.