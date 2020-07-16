Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574459893.html
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 66
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 66, до 45 119, количество выявленных заболевших увеличилось на 642 - до 292 552, говорится в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:223:3245:2048_1400x0_80_0_0_2b866bd5bc77041800c1f52133143c16.jpg
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:223:3245:2048_1400x0_80_0_0_2b866bd5bc77041800c1f52133143c16.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_98:0:2829:2048_1400x0_80_0_0_33467e25ea8b7f824b2bf1c6a0eb9e47.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_439:0:2487:2048_1400x0_80_0_0_974c6d7cfe5b8f65895f78315ab2aaa7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

Число жертв COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 66

18:11 16.07.2020
154
© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 66, до 45 119, количество выявленных заболевших увеличилось на 642 - до 292 552, говорится в переданном РИА Новости сообщении минздрава страны.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 85, заболевших – 538.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
420000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6741
Кадр из фильма Цой
Объявлена дата выхода фильма Алексея Учителя "Цой"
Луна
Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории
Ученые изобрели новый препарат для борьбы с коронавирусом
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
Число жертв коронавируса в Италии превысило 35 тысяч
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
Суд отклонил жалобу на отказ в регистрации Бабарико кандидатом
Салон трамвайного вагона
В Самаре трамвай сошел с рельсов
Вид на Старый город Акко, Израиль
В Израиле проходят испытания экспресс-тестов на коронавирус
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД отметили важность парламентских выборов в Сирии
Автомобиль Прокуратуры России
Жителя Самарской области осудили на 17 лет за убийство дочери
Нью-Йорк
В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Клирик Тамбовской епархии умер от COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Монголии у подростка заподозрили бубонную чуму
Улицы Вифлеема
В Google объяснили исчезновение Палестины с карт
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Боснии и Герцеговине число жертв коронавируса достигло 240
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Лента новостейМолния