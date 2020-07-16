В Нижегородские больницы начало поступать оборудование для борьбы с раком

УФА, 16 июл - РИА Новости. Медицинское оборудование для борьбы с онкологическими заболеваниями на сумму 1,5 миллиарда рублей в рамках реализации национального проекта начало поступать в больницы Медицинское оборудование для борьбы с онкологическими заболеваниями на сумму 1,5 миллиарда рублей в рамках реализации национального проекта начало поступать в больницы Нижегородской области , заявил губернатор региона Глеб Никитин

"Оборудование по нацпроекту "Здравоохранение" начало поступать в медучреждения региона. По проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" будет закуплено 114 единиц оборудования", - сказал Никитин.

Он отметил, что в регионе реализуются мероприятия по переоснащению оборудованием трех медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным: ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер", ГБУЗ НО "Центральная городская больница города Арзамас", ГБУЗ НО "Павловская ЦРБ".

"Борьба с онкологическими заболеваниями – один из абсолютных приоритетов развития региональной системы здравоохранения. Огромную роль здесь играет техническое оснащение областных и межрайонных центров. Без современного оборудования практически невозможно оказывать качественную медицинскую помощь по данному направлению. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" удается закупить необходимые образцы техники. Первые поставки уже осуществляются в областной онкодиспансер", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона рассказал, что в 2020 году закупается три КТ-аппарата, в том числе для выполнения инвазивных процедур, МРТ, современная морфологическая лаборатория, эндоскопическое оборудование последнего поколения для ранней диагностики опухолей, видеоэндоскопические стойки для проведения малоинвазивных операций, клинико-диагностическое и реанимационное оборудование.