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Нижегородская область
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В Нижегородские больницы начало поступать оборудование для борьбы с раком
Медицинское оборудование для борьбы с онкологическими заболеваниями на сумму 1,5 миллиарда рублей в рамках реализации национального проекта начало поступать в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:10
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
общество
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глеб никитин, нижегородская область, общество

В Нижегородские больницы начало поступать оборудование для борьбы с раком

18:10 16.07.2020
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Евгения Новоженина
УФА, 16 июл - РИА Новости. Медицинское оборудование для борьбы с онкологическими заболеваниями на сумму 1,5 миллиарда рублей в рамках реализации национального проекта начало поступать в больницы Нижегородской области, заявил губернатор региона Глеб Никитин.
"Оборудование по нацпроекту "Здравоохранение" начало поступать в медучреждения региона. По проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" будет закуплено 114 единиц оборудования", - сказал Никитин.
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Он отметил, что в регионе реализуются мероприятия по переоснащению оборудованием трех медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным: ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер", ГБУЗ НО "Центральная городская больница города Арзамас", ГБУЗ НО "Павловская ЦРБ".
"Борьба с онкологическими заболеваниями – один из абсолютных приоритетов развития региональной системы здравоохранения. Огромную роль здесь играет техническое оснащение областных и межрайонных центров. Без современного оборудования практически невозможно оказывать качественную медицинскую помощь по данному направлению. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" удается закупить необходимые образцы техники. Первые поставки уже осуществляются в областной онкодиспансер", - сказал Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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Глава региона рассказал, что в 2020 году закупается три КТ-аппарата, в том числе для выполнения инвазивных процедур, МРТ, современная морфологическая лаборатория, эндоскопическое оборудование последнего поколения для ранней диагностики опухолей, видеоэндоскопические стойки для проведения малоинвазивных операций, клинико-диагностическое и реанимационное оборудование.
"На эти цели выделяется около 1,5 миллиарда рублей. Дополнительно из областного бюджета направляется около 50 миллионов рублей на создание четырех центров амбулаторной онкологической помощи - в Балахне, Кстове, Арзамасе и в городе Бор. Это очень важное направление работы по созданию условий для оказания качественной медпомощи на всей территории региона. Именно это – главная цель национального проекта "Здравоохранение", определенная президентом России Владимиром Путиным", - отметил Глеб Никитин.
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