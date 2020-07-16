В Мурманской области будут выдавать бесплатные лекарства жителям с ОРВИ

МУРМАНСК, 16 июл - РИА Новости. Власти Мурманской области приняли беспрецедентное решение выдавать бесплатные лекарства жителям области, у которых есть симптомы ОРВИ, для того, чтобы снизить риск инфицирования коронавирусной инфекцией на фоне ослабленного иммунитета, сообщил на пресс-конференции губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
На прошлой неделе власти региона приняли решение обеспечивать бесплатными противовирусными препаратами жителей с симптомами ОРВИ, на эти цели из бюджета уже выделено более 11 миллионов рублей.
"Логика простая: когда человек обращается с симптомами ОРВИ, у него уже ослаблен иммунитет, и риск, что он будет инфицирован коронавирусом, очень высок. Наша задача – минимизировать эти риски и максимально быстро его лечить, как только установлены симптомы", - пояснил Чибис, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он также добавил, что как только человек обращается в медучреждение с симптомами вирусной инфекции, к нему направляется медработник для осмотра, он же выдает необходимый препарат. "Чтобы не было вопросов "полечусь – подожду". Чтобы максимально купировать риски. Каждый такой пациент находится под наблюдением, и впоследствии тактика лечения будет меняться или оставаться прежней. Необходимость тестирования (на коронавирус) определяет врач, который наблюдает пациента", - добавил губернатор.
В Мурманской области к четвергу зафиксировано более 7,7 тысячи заболевших, из них более 3,5 тысячи в Мурманске, 477 – в Североморске. Специалисты полагают, что регион вышел на плато по заболеваемости, власти региона приняли решение о продлении режима повышенной готовности до 1 августа.
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