В Мурманской области будут выдавать бесплатные лекарства жителям с ОРВИ

На прошлой неделе власти региона приняли решение обеспечивать бесплатными противовирусными препаратами жителей с симптомами ОРВИ, на эти цели из бюджета уже выделено более 11 миллионов рублей.

"Логика простая: когда человек обращается с симптомами ОРВИ, у него уже ослаблен иммунитет, и риск, что он будет инфицирован коронавирусом, очень высок. Наша задача – минимизировать эти риски и максимально быстро его лечить, как только установлены симптомы", - пояснил Чибис, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он также добавил, что как только человек обращается в медучреждение с симптомами вирусной инфекции, к нему направляется медработник для осмотра, он же выдает необходимый препарат. "Чтобы не было вопросов "полечусь – подожду". Чтобы максимально купировать риски. Каждый такой пациент находится под наблюдением, и впоследствии тактика лечения будет меняться или оставаться прежней. Необходимость тестирования (на коронавирус) определяет врач, который наблюдает пациента", - добавил губернатор.