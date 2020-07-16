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Мурманская область
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В Мурманской области будут выдавать бесплатные лекарства жителям с ОРВИ
Власти Мурманской области приняли беспрецедентное решение выдавать бесплатные лекарства жителям области, у которых есть симптомы ОРВИ, для того, чтобы снизить... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:06
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Мурманской области будут выдавать бесплатные лекарства жителям с ОРВИ

18:06 16.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 16 июл - РИА Новости. Власти Мурманской области приняли беспрецедентное решение выдавать бесплатные лекарства жителям области, у которых есть симптомы ОРВИ, для того, чтобы снизить риск инфицирования коронавирусной инфекцией на фоне ослабленного иммунитета, сообщил на пресс-конференции губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
На прошлой неделе власти региона приняли решение обеспечивать бесплатными противовирусными препаратами жителей с симптомами ОРВИ, на эти цели из бюджета уже выделено более 11 миллионов рублей.
"Логика простая: когда человек обращается с симптомами ОРВИ, у него уже ослаблен иммунитет, и риск, что он будет инфицирован коронавирусом, очень высок. Наша задача – минимизировать эти риски и максимально быстро его лечить, как только установлены симптомы", - пояснил Чибис, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он также добавил, что как только человек обращается в медучреждение с симптомами вирусной инфекции, к нему направляется медработник для осмотра, он же выдает необходимый препарат. "Чтобы не было вопросов "полечусь – подожду". Чтобы максимально купировать риски. Каждый такой пациент находится под наблюдением, и впоследствии тактика лечения будет меняться или оставаться прежней. Необходимость тестирования (на коронавирус) определяет врач, который наблюдает пациента", - добавил губернатор.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Мурманская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ЧибисЗдоровье - ОбществоМурманскМурманская областьСевероморскОбщество
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