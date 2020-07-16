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В Самаре трамвай сошел с рельсов
Трамвай без пассажиров сошел с рельсов в Промышленном районе Самары, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия

В Самаре трамвай сошел с рельсов

18:05 16.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСалон трамвайного вагона
Салон трамвайного вагона
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Салон трамвайного вагона. Архивное фото
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Трамвай без пассажиров сошел с рельсов в Промышленном районе Самары, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.
Инцидент произошел около 18.00 (17.00 мск) у дома № 311 по улице Ново-Садовая в районе завода имени Тарасова.
"Поступило сообщение о сходе передней колесной пары трамвая маршрута № 24... Погибших и пострадавших нет, пассажиры в вагоне отсутствовали. Движение трамваев приостановлено. Аварийно-восстановительной службой муниципального предприятия "ТТУ" (Трамвайно-троллейбусное управление) проводятся работы по установке колесной пары на рельсы", - сообщили в пресс-службе.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СамараПроисшествия
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