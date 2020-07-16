В Самаре трамвай сошел с рельсов

Инцидент произошел около 18.00 (17.00 мск) у дома № 311 по улице Ново-Садовая в районе завода имени Тарасова.

"Поступило сообщение о сходе передней колесной пары трамвая маршрута № 24... Погибших и пострадавших нет, пассажиры в вагоне отсутствовали. Движение трамваев приостановлено. Аварийно-восстановительной службой муниципального предприятия "ТТУ" (Трамвайно-троллейбусное управление) проводятся работы по установке колесной пары на рельсы", - сообщили в пресс-службе.