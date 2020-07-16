Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200716/1574459476.html
Ильдар Абдразаков стал ведущим проекта "Большой балет" канала "Культура"
Ильдар Абдразаков стал ведущим передачи "Большой балет" на канале "Россия-Культура", сообщил сам певец в своем инстаграме. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:22
культура
новости культуры
ильдар абдразаков
светлана захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792688_0:3:1024:579_1400x0_80_0_0_232511207fe468dfde518001f29ac474.jpg
https://ria.ru/20200226/1565161566.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792688_0:3:1024:579_1400x0_80_0_0_232511207fe468dfde518001f29ac474.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792688_78:0:989:683_1400x0_80_0_0_f4e70019c9aeb9d00e2dc36e17c36668.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792688_192:0:875:683_1400x0_80_0_0_04194bc485108ff719bece2eb372b779.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, ильдар абдразаков, светлана захарова

Ильдар Абдразаков стал ведущим проекта "Большой балет" канала "Культура"

19:22 16.07.2020
957
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара АбдразаковаИльдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Ильдар Абдразаков стал ведущим передачи "Большой балет" на канале "Россия-Культура", сообщил сам певец в своем инстаграме.
Он также уточнил, что съемки уже идут.
"Для меня началось интереснейшее событие, которое происходит непосредственно рядом со мной, и я, находясь на сцене и за кулисами с конкурсантами, являюсь частью этого фантастического проекта", — написал всемирно известный оперный бас.
Благодаря своей соведущей Светлане Захаровой он надеется "стать экспертом в этом уникальном искусстве".
Анна Нетребко в комментариях пожелала певцу "удачи в новом проекте".
Предполагается, что выпуски шоу "Большой балет" с участием Абдразакова можно будет увидеть уже осенью.
Народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Ильдар Абдразаков
26 февраля, 08:00Культура
Ильдар Абдразаков — о зрителях в России и США, любимых залах и семье
211101
КультураНовости культурыИльдар АбдразаковСветлана Захарова
Рекомендуем
Илья Давыдов
Блогер Илья Мэддисон стал помощником депутата Госдумы
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 33,2 тысячи
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
Медведев назвал "борзостью" угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Посольство ответило на заявления Британии о вмешательстве России в выборы
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Германия осудила приговор журналисту Die Welt в Стамбуле
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов призвал поддержать денежными выплатами семьи с детьми
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Эксперт прокомментировал новые обвинения Британии в адрес России
Доминик Рааб
В посольстве оценили заявления главы МИД Великобритании в адрес России
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Посольство в Лондоне назвало заявления о киберугрозах пропагандой
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Медведев уверен, что "Северный поток — 2" будет завершен
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Авторы "Чернобыля" объяснили, почему у актеров не было русского акцента
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В одесском детдоме зафиксировали вспышку COVID-19
Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области
Прокуратура начала проверку нижегородских аэродромов после крушения Ан-2
Телеведущий Максим Галкин
Галкин ответил на сообщения о связи с задержанным за торговлю людьми
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Лидеры Евросоюза могут обсудить отношение России к истории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Лента новостейМолния