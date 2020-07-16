https://ria.ru/20200716/1574459476.html
Ильдар Абдразаков стал ведущим проекта "Большой балет" канала "Культура"
Ильдар Абдразаков стал ведущим передачи "Большой балет" на канале "Россия-Культура", сообщил сам певец в своем инстаграме. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:22
2020-07-16T19:22
культура
новости культуры
ильдар абдразаков
светлана захарова
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ильдар абдразаков, светлана захарова
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости
. Ильдар Абдразаков стал ведущим передачи "Большой балет" на канале "Россия-Культура", сообщил
сам певец в своем инстаграме.
Он также уточнил, что съемки уже идут.
"Для меня началось интереснейшее событие, которое происходит непосредственно рядом со мной, и я, находясь на сцене и за кулисами с конкурсантами, являюсь частью этого фантастического проекта", — написал всемирно известный оперный бас.
Благодаря своей соведущей Светлане Захаровой он надеется "стать экспертом в этом уникальном искусстве".
Анна Нетребко в комментариях пожелала певцу "удачи в новом проекте".
Предполагается, что выпуски шоу "Большой балет" с участием Абдразакова можно будет увидеть уже осенью.