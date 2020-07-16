Ильдар Абдразаков стал ведущим проекта "Большой балет" канала "Культура"

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Ильдар Абдразаков стал ведущим передачи "Большой балет" на канале "Россия-Культура", . Ильдар Абдразаков стал ведущим передачи "Большой балет" на канале "Россия-Культура", сообщил сам певец в своем инстаграме.

Он также уточнил, что съемки уже идут.

"Для меня началось интереснейшее событие, которое происходит непосредственно рядом со мной, и я, находясь на сцене и за кулисами с конкурсантами, являюсь частью этого фантастического проекта", — написал всемирно известный оперный бас.

Благодаря своей соведущей Светлане Захаровой он надеется "стать экспертом в этом уникальном искусстве".

Анна Нетребко в комментариях пожелала певцу "удачи в новом проекте".