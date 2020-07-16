В Монголии у подростка заподозрили бубонную чуму

Медики отмечают, что во вторник он съел мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы, и призывают отказаться от его употребления.

Ранее стало известно о смерти 15-летнего подростка в результате заражения бубонной чумой в этой же провинции Говь-Алтай. Подросток скончался в воскресенье по пути в больницу. Было установлено, что за три дня до своей смерти он вместе с друзьями съел мясо сурка. Двое друзей погибшего подростка и еще 15 человек были помещены на карантин и проходят лечение в больницах, уточнили в минздраве.