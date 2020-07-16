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В Монголии у подростка заподозрили бубонную чуму
Медики объявили о предполагаемом случае заражения бубонной чумой 16-летнего подростка в аймаке (провинции) Говь-Алтай на западе Монголии, он помещен в изоляцию, РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:00
2020-07-16T18:00
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улан-батор, монголия, в мире
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Медики объявили о предполагаемом случае заражения бубонной чумой 16-летнего подростка в аймаке (провинции) Говь-Алтай на западе Монголии
, он помещен в изоляцию, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
"Шестнадцатилетний мальчик из сомона (наименьшая административно-территориальная единица в Монголии – ред.) Эрдэнэ находится в изоляции в местной больнице. В среду у него поднялась высокая температура", - сообщает монгольский минздрав.
Медики отмечают, что во вторник он съел мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы, и призывают отказаться от его употребления.
Ранее стало известно о смерти 15-летнего подростка в результате заражения бубонной чумой в этой же провинции Говь-Алтай. Подросток скончался в воскресенье по пути в больницу. Было установлено, что за три дня до своей смерти он вместе с друзьями съел мясо сурка. Двое друзей погибшего подростка и еще 15 человек были помещены на карантин и проходят лечение в больницах, уточнили в минздраве.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии
(КНР
). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай
. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе
заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.