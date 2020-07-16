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Ученые изобрели новый препарат для борьбы с коронавирусом
Ученые Чили изобрели препарат для борьбы с COVID-19 на основе интерферонов, ожидаются его испытания на людях, сообщает телеканал 24 Horas. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:59
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, чили

Ученые изобрели новый препарат для борьбы с коронавирусом

17:57 16.07.2020 (обновлено: 17:59 16.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июл - РИА Новости. Ученые Чили изобрели препарат для борьбы с COVID-19 на основе интерферонов, ожидаются его испытания на людях, сообщает телеканал 24 Horas.
"В Консепсьоне производится первый чилийский противовирусный препарат против COVID-19, который действует через ингалятор. Его формула основана на интерферонах (белках, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса - ред.), препарат ожидает разрешения на испытания на людях", - отмечает телеканал.
Хорхе Толедо, глава кафедры физиологии университета Консепсьона, являющегося разработчиком препарата, пояснил, что "если предварительно стимулировать пациента интерфероном, чтобы он генерировал "своих молекулярных солдат", то очевидно, что, когда инфекция прибудет, вирусная нагрузка (на организм) будет меньше".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
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Разработанный учеными препарат не является лекарством, это скорее добавка, которая могла бы использоваться и иметь хорошие результаты на первых этапах заболевания.
В Чили зарегистрировано 321 205 случаев заболевания коронавирусом, 292 085 человек выздоровели, скончались 7186 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Чили
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