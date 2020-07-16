https://ria.ru/20200716/1574458953.html
Ученые изобрели новый препарат для борьбы с коронавирусом
Ученые Чили изобрели препарат для борьбы с COVID-19 на основе интерферонов, ожидаются его испытания на людях, сообщает телеканал 24 Horas. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:57
2020-07-16T17:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чили
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, чили
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июл - РИА Новости.
Ученые Чили
изобрели препарат для борьбы с COVID-19 на основе интерферонов, ожидаются его испытания на людях, сообщает телеканал 24 Horas
.
"В Консепсьоне производится первый чилийский противовирусный препарат против COVID-19, который действует через ингалятор. Его формула основана на интерферонах (белках, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса - ред.), препарат ожидает разрешения на испытания на людях", - отмечает телеканал.
Хорхе Толедо, глава кафедры физиологии университета Консепсьона, являющегося разработчиком препарата, пояснил, что "если предварительно стимулировать пациента интерфероном, чтобы он генерировал "своих молекулярных солдат", то очевидно, что, когда инфекция прибудет, вирусная нагрузка (на организм) будет меньше".
Разработанный учеными препарат не является лекарством, это скорее добавка, которая могла бы использоваться и иметь хорошие результаты на первых этапах заболевания.
В Чили зарегистрировано 321 205 случаев заболевания коронавирусом, 292 085 человек выздоровели, скончались 7186 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.