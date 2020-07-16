Ученые изобрели новый препарат для борьбы с коронавирусом

"В Консепсьоне производится первый чилийский противовирусный препарат против COVID-19, который действует через ингалятор. Его формула основана на интерферонах (белках, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса - ред.), препарат ожидает разрешения на испытания на людях", - отмечает телеканал.