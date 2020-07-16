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Война в Сирии
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В МИД отметили важность парламентских выборов в Сирии
Парламентские выборы в Сирии важны для сохранения стабильности в стране, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:54
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война в сирии, мария захарова, сирия, в мире

В МИД отметили важность парламентских выборов в Сирии

17:54 16.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Парламентские выборы в Сирии важны для сохранения стабильности в стране, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Сирии предстоят выборы в парламент, мы считаем важным, чтобы в Сирии нормально функционировали все властные структуры, как исполнительные, так и законодательные. Это важно для того, чтобы сохранялась стабильность и не реализовывался сценарий сопредельных государств, например, ливийский", - сказала Захарова на брифинге.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Война в СирииВойна в СирииМария ЗахароваСирияВ мире
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