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В МИД отметили важность парламентских выборов в Сирии
Парламентские выборы в Сирии важны для сохранения стабильности в стране, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:54
2020-07-16T17:54
война в сирии
война в сирии
мария захарова
сирия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, мария захарова, сирия, в мире