В МИД отметили важность парламентских выборов в Сирии

"В Сирии предстоят выборы в парламент, мы считаем важным, чтобы в Сирии нормально функционировали все властные структуры, как исполнительные, так и законодательные. Это важно для того, чтобы сохранялась стабильность и не реализовывался сценарий сопредельных государств, например, ливийский", - сказала Захарова на брифинге.