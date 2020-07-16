https://ria.ru/20200716/1574458804.html
Объявлена дата выхода фильма Алексея Учителя "Цой"
Фильм Алексея Учителя "Цой" выйдет в широкий прокат в День российского кино 27 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии Sony pictures. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:13
2020-07-16T18:13
алексей учитель
рига
культура
фильмы 2020
группа "кино"
кино и сериалы
новости культуры
паулина андреева
игорь верник
евгений цыганов
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Фильм Алексея Учителя "Цой" выйдет в широкий прокат в День российского кино 27 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии Sony pictures.
"Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением. Очень дорожу связанными с ним воспоминаниями, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений. Несмотря на сложившуюся в связи с пандемией ситуацию и все сопутствующие риски и сложности, мне кажется важным выпустить фильм "Цой" именно в августе как дань памяти музыканту", – цитирует пресс-служба слова Учителя.
Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. Цою было 28 лет. По официальной версии, он уснул за рулем, из-за чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
В фильме будут происходить вымышленные события лета того года, когда произошла страшная авария.
Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Роль водителя автобуса исполнит Евгений Цыганов. Вместе с ним в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.