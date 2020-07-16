Клирик Тамбовской епархии умер от COVID-19

"16 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 66-м году жизни скончался клирик Тамбовской епархии протоиерей Иоанн Кубинец, настоятель храма Святого благоверного великого князя Александра Невского города Тамбова", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы в четверг.