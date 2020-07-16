Клирик Тамбовской епархии умер от COVID-19

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Настоятель тамбовского храма князя Александра Невского протоиерей Иоанн Кубинец скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
"16 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 66-м году жизни скончался клирик Тамбовской епархии протоиерей Иоанн Кубинец, настоятель храма Святого благоверного великого князя Александра Невского города Тамбова", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы в четверг.
По данным сайта храма, протоиерей Иоанн Кубинец в 1983-1993 годах был настоятелем храмов Тамбовской епархии. С 1994 по 2019 годы служил клириком в Покровском соборе Тамбова. С 27 августа 2019 года служил настоятелем храма святого благоверного великого князя Александра Невского в Тамбове.
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