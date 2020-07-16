https://ria.ru/20200716/1574458637.html
В Google объяснили исчезновение Палестины с карт
Компания Google объяснила отсутствие Палестины на своих картах стремлением объективного отображения спорных областей с использованием пунктирной серой линии... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:51
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