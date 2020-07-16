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В Google объяснили исчезновение Палестины с карт
Компания Google объяснила отсутствие Палестины на своих картах стремлением объективного отображения спорных областей с использованием пунктирной серой линии... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:51
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В Google объяснили исчезновение Палестины с карт

17:51 16.07.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаУлицы Вифлеема
Улицы Вифлеема
© РИА Новости / Алия Судакова
Улицы Вифлеема. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Компания Google объяснила отсутствие Палестины на своих картах стремлением объективного отображения спорных областей с использованием пунктирной серой линии границы.
Ранее в четверг сообщалось, что на картах Google не отображается Палестина.
Скриншот сервиса Google Maps
Скриншот сервиса Google Maps
Скриншот сервиса Google Maps
"Наш подход к изображению территорий на картах не поменялся. Google использует информацию ряда картографических организаций и источников при принятии решений о том, как изобразить спорные границы. Мы сохраняем нейтралитет в отношении геополитических споров и прилагаем все усилия для объективного отображения спорных областей на наших картах с использованием пунктирной серой линии границы", - сказали РИА Новости в пресс-службе Google.
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