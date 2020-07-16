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В ДНР заявили об обстреле силовиками западной части Донецка
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:47
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили об обстреле силовиками западной части Донецка

17:47 16.07.2020
373
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики обстреляли поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка, ранены двое мирных жителей.
"По предварительной информации, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поселка шахты "Трудовская" есть двое пострадавших среди мирных граждан", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, также повреждено два дома.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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