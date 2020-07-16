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Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции". РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:47
архыз
валентин фалин
нато
алексей пушков
михаил горбачев
германия
ссср
в мире
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К этой геополитической капитуляции привело не стремление Горбачева получить премию, а система, при которой все всегда голосовали единогласно. Членам Единой России такая ситуация, конечно же, не знакома, оттуда и такие заявления. Пока что Единой России тоже особо хвастаться нечем: Через 20 лет правления у подавляющей части населения нет сбережений, 46 процентов выживают на 5 - 15 тыс. рублей в месяц. Дальше перчислять?
332
Полностью согласен с А.Пушковым, а от себя добавлю, за такое под суд отдавать надо.
314
42
архыз
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ссср
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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архыз, валентин фалин, нато, алексей пушков, михаил горбачев, германия, ссср, в мире

Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

17:47 16.07.2020
78201
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
Накануне сенатор сослался на заявление спикера немецкого правительства Штеффена Зайберта, который рассказал, как 30 лет назад на встрече с руководством ФРГ в Архызе советский лидер согласился на вхождение объединенной Германии в НАТО. Пушков назвал подобные действия геополитической капитуляцией. По его словам, Горбачева к тому времени больше заботило получение Нобелевской премии мира, чем национальные интересы.
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В ответ на это бывший советский лидер назвал заявление Пушкова чепухой.
"Заявить "чепуха" в ответ на факты — не опровержение. Зайберт подтвердил: Горбачев дал добро на членство объединенной Германии в НАТО, не поставив условий и не попытавшись добиться ее нейтрального статуса", — ответил Пушков.
По его словам, советского президента пытался переубедить секретарь ЦК Валентин Фалин, однако Горбачев к его мнению не прислушался.
1067239153632
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АрхызВалентин ФалинНАТОАлексей ПушковМихаил ГорбачевГерманияСССРВ мире
Популярные комментарии
К этой геополитической капитуляции привело не стремление Горбачева получить премию, а система, при которой все всегда голосовали единогласно. Членам Единой России такая ситуация, конечно же, не знакома, оттуда и такие заявления. Пока что Единой России тоже особо хвастаться нечем: Через 20 лет правления у подавляющей части населения нет сбережений, 46 процентов выживают на 5 - 15 тыс. рублей в месяц. Дальше перчислять?
16 июля, 18:56
Симаков Василий Симаков
1893155129
Полностью согласен с А.Пушковым, а от себя добавлю, за такое под суд отдавать надо.
16 июля, 17:59
Владимир Ф. Быченков
30231026
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