https://ria.ru/20200716/1574458374.html
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции". РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:47
2020-07-16T17:47
архыз
валентин фалин
нато
алексей пушков
михаил горбачев
германия
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:177:3072:1905_1400x0_80_0_0_aa1d8b242d04ea21bf3f8e1d8360f19e.jpg
https://ria.ru/20200423/1570483681.html
Симаков Василий Симаков
К этой геополитической капитуляции привело не стремление Горбачева получить премию, а система, при которой все всегда голосовали единогласно. Членам Единой России такая ситуация, конечно же, не знакома, оттуда и такие заявления. Пока что Единой России тоже особо хвастаться нечем: Через 20 лет правления у подавляющей части населения нет сбережений, 46 процентов выживают на 5 - 15 тыс. рублей в месяц. Дальше перчислять?
332
Владимир Ф. Быченков
Полностью согласен с А.Пушковым, а от себя добавлю, за такое под суд отдавать надо.
314
42
архыз
германия
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:177:3072:1905_1400x0_80_0_0_aa1d8b242d04ea21bf3f8e1d8360f19e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_103:0:2834:2048_1400x0_80_0_0_840762f69d7db62dafc676c4a6942983.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_444:0:2492:2048_1400x0_80_0_0_0f03c5fa9dd70237383316a26d8fb177.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архыз, валентин фалин, нато, алексей пушков, михаил горбачев, германия, ссср, в мире