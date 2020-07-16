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В Мурманской области продлили режим повышенной готовности
Власти Мурманской области продлили до 1 августа режим повышенной готовности в регионе в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу в ряде городов, в том... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:51
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353
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В Мурманской области продлили режим повышенной готовности

17:51 16.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МУРМАНСК, 16 июл – РИА Новости. Власти Мурманской области продлили до 1 августа режим повышенной готовности в регионе в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу в ряде городов, в том числе в Мурманске и Североморске, сообщил губернатор Андрей Чибис на пресс-конференции в в онлайн-формате.
"По мнению специалистов, мы вышли на плато - почти 10 дней у нас стабильное количество лиц, инфицированных коронавирусом. Но ситуация в Мурманске, Североморске, Кольском районе, Мончегорске остается напряженной. С учетом этой ситуации мы приняли решение продлить режим повышенной готовности до 1 августа", - сказал Чибис.
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Он отметил, что не планируется до этого времени вводить дополнительные ограничения, но и ослаблять режим не планируется.
По словам главы регионального Роспотребнадзора Лены Лукичевой, прирост заболевших идет в основном по семейным очагам, после установления теплой погоды. "У нас регистрируется в пределах 180 случаев в день… Мы вышли на плато и ровно держим уровень заболеваемости, хотя цифры очень высокие, формирование их идет за счет Мурманска и Североморска, где доля заболеваемости составляет выше 85%", - сказала Лукичева.
В Мурманской области к четвергу зафиксировано более 7,7 тысячи заболевших, из них более 3,5 тысячи в Мурманске, 477 – в Североморске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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