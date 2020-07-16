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СК связал действия Фургала с продвижением бизнес-интерсов
Убийства, в которых обвиняется губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, связаны с продвижением его бизнес-интересов, заявила официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:41
уголовное дело сергея фургала
светлана петренко
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
уголовное дело сергея фургала, светлана петренко, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, происшествия

СК связал действия Фургала с продвижением бизнес-интерсов

17:41 16.07.2020
379
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Убийства, в которых обвиняется губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, связаны с продвижением его бизнес-интересов, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По словам Петренко, у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации двух убийств и одного покушения.
"Для следствия очевидно, что решения о совершении убийства принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов", - сказала она.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
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13000215
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Уголовное дело Сергея ФургалаСветлана ПетренкоСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Хабаровский крайПроисшествия
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