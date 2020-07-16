Адвокат не считает, что Мистрюкова следует выделять в деле против Фургала

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Адвокат бизнесмена Николая Мистрюкова не считает, что его клиента следует выделять, говоря о том, на чьих показаниях строится обвинение против хабаровского губернатора Адвокат бизнесмена Николая Мистрюкова не считает, что его клиента следует выделять, говоря о том, на чьих показаниях строится обвинение против хабаровского губернатора Сергея Фургала

"Я бы не завязывал критично вообще Мистрюкова на Фургала как на единственного человека, на котором что-то основывается в обвинении", - сказал РИА Новости Алексей Ульянов, комментируя сообщения, что Мистрюков дал показания против Фургала.

От других комментариев адвокат отказался, ссылаясь на подписку о неразглашении данных следствия и тот факт, что его слова "смогут использовать против его подзащитного".

По его словам, Мистрюков жалуется на проблемы со зрением - он ослеп на один глаз "еще лет 20 назад". "Он просит качественную медицинскую помощь. Его обследуют, наблюдают, дают таблетки, если что-то критическое случится - помогут, но лучше профильная помощь", - пояснил Ульянов.

Адвокат не смог пояснить, кто из участников процесса получает угрозы и кто находится под госзащитой.

Ранее Мистрюков рассказал члену столичной Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой , что ослеп на один глаз, второй тоже начал плохо видеть. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова по просьбе сенатора от Хабаровского края Зинаиды Грешняковой пообещала проверить условия его содержания в СИЗО.

Фургала задержали 9 июля сотрудники СК ФСБ , ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву . Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца. Фургал содержится в СИЗО " Лефортово ", виновным себя не признает.