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Адвокат не считает, что Мистрюкова следует выделять в деле против Фургала
Адвокат бизнесмена Николая Мистрюкова не считает, что его клиента следует выделять, говоря о том, на чьих показаниях строится обвинение против хабаровского... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:40
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
ева меркачева
лефортово
татьяна москалькова
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РИА Новости
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353
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, ева меркачева, лефортово, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия

Адвокат не считает, что Мистрюкова следует выделять в деле против Фургала

17:40 16.07.2020
539
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНиколай Мистрюков, проходящий по делу губернатора Сергея Фургала
Николай Мистрюков, проходящий по делу губернатора Сергея Фургала
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Николай Мистрюков, проходящий по делу губернатора Сергея Фургала. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Адвокат бизнесмена Николая Мистрюкова не считает, что его клиента следует выделять, говоря о том, на чьих показаниях строится обвинение против хабаровского губернатора Сергея Фургала.
"Я бы не завязывал критично вообще Мистрюкова на Фургала как на единственного человека, на котором что-то основывается в обвинении", - сказал РИА Новости Алексей Ульянов, комментируя сообщения, что Мистрюков дал показания против Фургала.
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От других комментариев адвокат отказался, ссылаясь на подписку о неразглашении данных следствия и тот факт, что его слова "смогут использовать против его подзащитного".
По его словам, Мистрюков жалуется на проблемы со зрением - он ослеп на один глаз "еще лет 20 назад". "Он просит качественную медицинскую помощь. Его обследуют, наблюдают, дают таблетки, если что-то критическое случится - помогут, но лучше профильная помощь", - пояснил Ульянов.
Адвокат не смог пояснить, кто из участников процесса получает угрозы и кто находится под госзащитой.
Ранее Мистрюков рассказал члену столичной Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой, что ослеп на один глаз, второй тоже начал плохо видеть. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова по просьбе сенатора от Хабаровского края Зинаиды Грешняковой пообещала проверить условия его содержания в СИЗО.
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Мистрюков - один из учредителей компании "Торэкс" и бизнес-партнер супруги хабаровского губернатора Сергея Фургала, арестован в ноябре 2019 года по делу об убийстве. Также были арестованы его предполагаемые соучастники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей – все четверо сейчас проходят по делу Фургала.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЕва МеркачеваЛефортовоТатьяна МоскальковаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский крайПроисшествия
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