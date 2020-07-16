Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574457897.html
В Боснии и Герцеговине число жертв коронавируса достигло 240
Число умерших больных COVID-19 в Боснии и Герцеговине (БиГ) достигло 240 человек, всего с начала пандемии выявлены 7 681 зараженных, сообщило министерство... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
брчко
здоровье - общество
босния и герцеговина
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
брчко
босния и герцеговина
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, брчко, здоровье - общество, босния и герцеговина, китай, в мире

В Боснии и Герцеговине число жертв коронавируса достигло 240

17:49 16.07.2020
105
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 июл – РИА Новости. Число умерших больных COVID-19 в Боснии и Герцеговине (БиГ) достигло 240 человек, всего с начала пандемии выявлены 7 681 зараженных, сообщило министерство гражданских дел БиГ.
Власти одной из частей страны – Республики Сербской (РС БиГ) – вечером в среду подтвердили, что глава правительства Радован Вишкович позитивен на коронавирус, в связи с чем были отменены все его запланированные встречи и мероприятия. Состояние здоровья Вишковича не раскрывается.
В ночь на четверг премьера другой части страны - хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ) – Фадила Новалича, у которого диагноз был выявлен ранее, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за резкого ухудшения состояния здоровья. При этом Новалич является одним из подозреваемых по резонансному делу приобретения неисправных аппаратов ИВЛ на бюджетные 5,2 миллиона евро в КНР через сельхозпредприятие "Серебряная малина".
По данным министерства гражданских дел за последние сутки во всей БиГ выявлены 279 зараженных коронавирусом, всего с начала пандемии – 7 681 человек, скончались еще 5 пациентов. Общее число умерших больных достигло 240.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Из общего числа заболевших с начала пандемии 3425 пациентов приходятся на Республику Сербскую (РС БиГ), 4169 на хорватско-мусульманскую Федерацию Боснии и Герцеговины (ФБиГ), 87 – на специальный округ Брчко", - уточнило ведомство.
При этом в РС БиГ скончались 143 больных COVID-19, в ФБиГ – 92, в специальном округе Брчко умерли 5 зараженных с начала пандемии.
Босния и Герцеговина 21 ноября 2019 года отметила 24-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБрчкоЗдоровье - ОбществоБосния и ГерцеговинаКитайВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Россия призвала США воздержаться от применения смертной казни
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
В ДНР заявили об обстреле силовиками западной части Донецка
Тест на коронавирус
В Мурманской области продлили режим повышенной готовности
Улицы Вифлеема
В Google объяснили исчезновение Палестины с карт
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД назвали цели переговоров России с Японией
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Клирик Тамбовской епархии умер от COVID-19
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД отметили важность парламентских выборов в Сирии
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории
Ученые изобрели новый препарат для борьбы с коронавирусом
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
В МИД призвали дать руководящие посты в ОБСЕ представителям стран СНГ
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 66
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6741
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
СК связал действия Фургала с продвижением бизнес-интерсов
Фирменная символика холдинга Группа ГАЗ
США продлили отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ"
Сотрудник МЧС РФ
В Ростове-на-Дону загорелся полигон твердых бытовых отходов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Лента новостейМолния