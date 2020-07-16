В Боснии и Герцеговине число жертв коронавируса достигло 240

БЕЛГРАД, 16 июл – РИА Новости. Число умерших больных Число умерших больных COVID-19 Боснии и Герцеговине (БиГ) достигло 240 человек, всего с начала пандемии выявлены 7 681 зараженных, сообщило министерство гражданских дел БиГ.

Власти одной из частей страны – Республики Сербской (РС БиГ) – вечером в среду подтвердили, что глава правительства Радован Вишкович позитивен на коронавирус, в связи с чем были отменены все его запланированные встречи и мероприятия. Состояние здоровья Вишковича не раскрывается.

В ночь на четверг премьера другой части страны - хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ) – Фадила Новалича, у которого диагноз был выявлен ранее, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за резкого ухудшения состояния здоровья. При этом Новалич является одним из подозреваемых по резонансному делу приобретения неисправных аппаратов ИВЛ на бюджетные 5,2 миллиона евро в КНР через сельхозпредприятие "Серебряная малина".

По данным министерства гражданских дел за последние сутки во всей БиГ выявлены 279 зараженных коронавирусом, всего с начала пандемии – 7 681 человек, скончались еще 5 пациентов. Общее число умерших больных достигло 240.

"Из общего числа заболевших с начала пандемии 3425 пациентов приходятся на Республику Сербскую (РС БиГ), 4169 на хорватско-мусульманскую Федерацию Боснии и Герцеговины (ФБиГ), 87 – на специальный округ Брчко", - уточнило ведомство.

При этом в РС БиГ скончались 143 больных COVID-19, в ФБиГ – 92, в специальном округе Брчко умерли 5 зараженных с начала пандемии.

Босния и Герцеговина 21 ноября 2019 года отметила 24-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.