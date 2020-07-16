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США продлили отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ"
Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 22 января 2021 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:39
министерство финансов сша
группа газ
русские машины
олег дерипаска
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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министерство финансов сша, группа газ, русские машины, олег дерипаска, в мире

США продлили отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ"

17:39 16.07.2020
1456
© РИА Новости / Алексей СухоруковФирменная символика холдинга "Группа ГАЗ"
Фирменная символика холдинга Группа ГАЗ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 22 января 2021 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.
"Все транзакции и действия... разрешены до 00.01 по восточному летнему времени, 22 января 2020 года", - говорится в документе.
Ранее этот дедлайн уже неоднократно сдвигался, он истекал 22 июля 2020 года.
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Вчера, 17:01
МИД назвал санкции против Пригожина "паранойей"
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Министерство финансов СШАГруппа ГАЗРусские машиныОлег ДерипаскаВ мире
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