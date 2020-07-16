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В Ростове-на-Дону загорелся полигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов загорелся в Ростове-на-Дону на площади 500 "квадратов", к тушению привлечен вертолет Ми-8, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:36
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону загорелся полигон твердых бытовых отходов

17:36 16.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов загорелся в Ростове-на-Дону на площади 500 "квадратов", к тушению привлечен вертолет Ми-8, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
"В четверг утром произошло загорание полигона твердых бытовых отходов на переулке 1-й Машиностроительный, 18", - сказал он, добавив, что к настоящему времени площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
К тушению привлечены около 40 человек и 16 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.
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Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростов-на-ДонуПроисшествия
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