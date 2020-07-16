https://ria.ru/20200716/1574457688.html
В Ростове-на-Дону загорелся полигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов загорелся в Ростове-на-Дону на площади 500 "квадратов", к тушению привлечен вертолет Ми-8, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:36
2020-07-16T17:36
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростов-на-дону
происшествия
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https://ria.ru/20200716/1574443026.html
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156335/62/1563356260_0:0:3101:1745_1400x0_80_0_0_d2eb8368f4c64bdc91b767a943aa090f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростов-на-дону, происшествия