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В Перми водителя автобуса осудили за ДТП, в котором погиб ребенок
Водителю автобуса в Перми назначили три года лишения свободы за ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:36
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), пермь, происшествия

В Перми водителя автобуса осудили за ДТП, в котором погиб ребенок

17:36 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Водителю автобуса в Перми назначили три года лишения свободы за ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик, сообщается на сайте СК РФ.
По информации следствия, утром 20 февраля 2018 года в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов. При столкновении транспортных средств погиб 11-летний пассажир, которого порезало лопнувшим стеклом. В СК уточняют, что остекление в автобусе, в котором ехал мальчик, не отвечало требованиям безопасности, его эксплуатация была невозможна. В отношении 35-летней женщины, управлявшей неисправным автобусом, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").
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"Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летней жительнице города Перми. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в 2019 году в отношении осуждённой судом был вынесен оправдательный приговор, однако позднее был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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"По результатам нового рассмотрения уголовного дела судом вынесен обвинительный приговор. Виновной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением специального права управления транспортными средствами сроком на 2 года, с отсрочкой исполнения приговора", - говорится в сообщении.
В отношении водителя другого автобуса судом также был вынесен обвинительный приговор. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, добавляется в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПермьПроисшествия
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