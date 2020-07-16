В Перми водителя автобуса осудили за ДТП, в котором погиб ребенок

По информации следствия, утром 20 февраля 2018 года в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов. При столкновении транспортных средств погиб 11-летний пассажир, которого порезало лопнувшим стеклом. В СК уточняют, что остекление в автобусе, в котором ехал мальчик, не отвечало требованиям безопасности, его эксплуатация была невозможна. В отношении 35-летней женщины, управлявшей неисправным автобусом, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").