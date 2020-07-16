В МИД оценили ситуацию в Афганистане

"Мы убеждены, что полный вывод иностранных войск из Афганистана и осуществление прямого инклюзивного межафганского диалога при содействии международных партнеров позволяет положить конец многолетней кровопролитной войне и будет способствовать установлению долгосрочного мира на афганской земле", - сказала Захарова на брифинге.