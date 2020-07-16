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В МИД оценили ситуацию в Афганистане
Полный вывод иностранных войск из Афганистана позволяет положить конец многолетней кровопролитной войне в стране, сказала официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:31
мария захарова
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353
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мария захарова, министерство обороны сша, доха, талибан, вашингтон (город), сша, в мире

В МИД оценили ситуацию в Афганистане

17:31 16.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полный вывод иностранных войск из Афганистана позволяет положить конец многолетней кровопролитной войне в стране, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, в МИД РФ обратили внимание на заявление представителя министерства обороны США о сокращении численности американских войск в Афганистане до уровня, предусмотренного соглашением по достижению мира между Вашингтоном и радикальным движением "Талибан", а также о передаче пяти баз афганским национальным силам безопасности.
Как отметила Захарова, Россия приветствует выполнение американской стороной обязательств по соглашению, подписанному в Дохе, а также призывает Соединенные Штаты, движение "Талибан" и официальный Кабул к реализации остальных договоренностей в рамках процесса урегулирования ситуации в Афганистане, в первую очередь части, касающейся завершения обмена пленными и запуска прямых межафганских переговоров
"Мы убеждены, что полный вывод иностранных войск из Афганистана и осуществление прямого инклюзивного межафганского диалога при содействии международных партнеров позволяет положить конец многолетней кровопролитной войне и будет способствовать установлению долгосрочного мира на афганской земле", - сказала Захарова на брифинге.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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Мария ЗахароваМинистерство обороны СШАДохаТалибанВашингтон (город)СШАВ мире
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