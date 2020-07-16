В МИД оценили ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полный вывод иностранных войск из Афганистана позволяет положить конец многолетней кровопролитной войне в стране, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, в МИД РФ обратили внимание на заявление представителя министерства обороны США о сокращении численности американских войск в Афганистане до уровня, предусмотренного соглашением по достижению мира между Вашингтоном и радикальным движением "Талибан", а также о передаче пяти баз афганским национальным силам безопасности.
Как отметила Захарова, Россия приветствует выполнение американской стороной обязательств по соглашению, подписанному в Дохе, а также призывает Соединенные Штаты, движение "Талибан" и официальный Кабул к реализации остальных договоренностей в рамках процесса урегулирования ситуации в Афганистане, в первую очередь части, касающейся завершения обмена пленными и запуска прямых межафганских переговоров
"Мы убеждены, что полный вывод иностранных войск из Афганистана и осуществление прямого инклюзивного межафганского диалога при содействии международных партнеров позволяет положить конец многолетней кровопролитной войне и будет способствовать установлению долгосрочного мира на афганской земле", - сказала Захарова на брифинге.