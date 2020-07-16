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Москва прорабатывает ответ на притеснение российских СМИ в Прибалтике
МИД РФ проработает предложения об ответных мерах на ограничение работы российских СМИ в Прибалтике, заявила официальный представитель дипведомства Мария... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:00
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353
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353
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телеканал rt, sputnik, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

Москва прорабатывает ответ на притеснение российских СМИ в Прибалтике

17:30 16.07.2020 (обновлено: 18:00 16.07.2020)
481
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. МИД РФ проработает предложения об ответных мерах на ограничение работы российских СМИ в Прибалтике, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
"Сейчас мы - я имею в виду министерство иностранных дел России - изучаем соответствующие обращения и делаем это для того, чтобы выработать предложения по принятию мер", - сказала Захарова на брифинге.
Андрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
14 июля, 13:24Медиавойны
Клишас прокомментировал ситуацию с RT и Sputnik в странах Балтии
На прошлой неделе литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. По словам председателя комиссии, запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, он вступит в силу в четверг.
До этого вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила Латвия, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.
Офис телеканала RT
10 июля, 08:00
Запрет вещания RT: как Запад разучился работать против России
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