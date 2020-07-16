Москва прорабатывает ответ на притеснение российских СМИ в Прибалтике

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. МИД РФ проработает предложения об ответных мерах на ограничение работы российских СМИ в Прибалтике, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
"Сейчас мы - я имею в виду министерство иностранных дел России - изучаем соответствующие обращения и делаем это для того, чтобы выработать предложения по принятию мер", - сказала Захарова на брифинге.
На прошлой неделе литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. По словам председателя комиссии, запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, он вступит в силу в четверг.
При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.