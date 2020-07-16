Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574457318.html
Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Владимира Бурматова
24 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА.
2020-07-16T17:30
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1574457318.jpg?1594909802
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1574457318.jpg?1594909802
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Владимира Бурматова

17:30 16.07.2020
45
24 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА.
Задать вопрос

Сможет ли принятый закон о предотвращении нефтеразливов застраховать от аварий, аналогичных норильской катастрофе? Насколько пандемия усугубила ситуацию с опасными медицинскими отходами? Как решить проблему? Каких изменений в законодательстве стоит ожидать в сфере защиты животных в связи с внесением поправок в Конституцию? Как избежать экологических угроз для Байкала? Придут ли на смену пластиковым пакетам знакомые с советских времен авоськи и бидоны?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас не поддержал предложение ЦИК о переносе единого дня голосования
Модернизация Артемовской ТЭЦ в Приморье
Трутнев дал неделю на решение по перепроектированию Артемовской ТЭЦ-2
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В "Единой России" прокомментировали идею многодневного голосования
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость учитывать настроения россиян
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК хотел бы продолжить взаимодействие с ОП и СПЧ на осенних выборах
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК проведет встречу с экспертами по итогам голосования по поправкам
Михаил Мишустин и Вячеслав Володин
Мишустин обсудил с Володиным основные темы отчета правительства в Госдуме
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова допустила использование придомового голосования в будущем
LIVE: Владимир Путин проводит совещании по бюджетной политике
Владимир Путин проводит совещание по бюджетной политике
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Роухани обсудили противодействие коронавирусу
Борис Титов и Сергей Шнуров на съезде Всероссийской политической Партии РОСТА
Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Путин и Роухани обсудили реализацию крупных совместных энергопроектов
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Избиркомы поддержали многодневное голосование осенью, заявила Памфилова
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин оценил поручение Мишустина по срокам доработки подзаконных актов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Володин и Мишустин провели очную встречу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал о безопасности во время Олимпиады-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Лента новостейМолния