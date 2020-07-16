Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Владимира Бурматова

Сможет ли принятый закон о предотвращении нефтеразливов застраховать от аварий, аналогичных норильской катастрофе? Насколько пандемия усугубила ситуацию с опасными медицинскими отходами? Как решить проблему? Каких изменений в законодательстве стоит ожидать в сфере защиты животных в связи с внесением поправок в Конституцию? Как избежать экологических угроз для Байкала? Придут ли на смену пластиковым пакетам знакомые с советских времен авоськи и бидоны?