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Немецкий бизнес ответил на угрозы США по "Северному потоку — 2"
Немецкий бизнес считает заявления госсекретаря США Майка Помпео о санкциях против газопровода "Северный поток — 2" беспрецедентным вмешательством в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:32
майк помпео
северный поток — 2
хайко маас
газпром
мид германии
евросоюз
сша
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РИА Новости
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353
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майк помпео, северный поток — 2, хайко маас, газпром, мид германии, евросоюз, сша, в мире

Немецкий бизнес ответил на угрозы США по "Северному потоку — 2"

17:32 16.07.2020
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток — 2"
Строительство трубопровода Северный поток — 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Немецкий бизнес считает заявления госсекретаря США Майка Помпео о санкциях против газопровода "Северный поток — 2" беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет Евросоюза. Об этом заявил Оливер Гермес — глава Восточного комитета немецкой экономики, который представляет интересы германских компаний и предприятий в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
"Угроза немедленных санкций США против европейских компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2, отмечает невероятно низкий уровень трансатлантических отношений. Практически в одночасье и без консультаций с европейскими союзниками существующие исключения отменяются и около 120 компаний из двенадцати европейских стран находятся под прямой угрозой санкций США", — сказал он.
Гермес добавил, что это беспрецедентное вмешательство приведет к дефициту поставок, а следовательно — к чрезмерным ценам. По его словам, инвестиции в проект в размере 12 миллиардов евро находятся под угрозой, а при отказе от поставок по "Северному потоку — 2" все европейские потребители газа должны рассчитывать на дополнительные ежегодные расходы в четыре миллиарда евро.
"США попирают свободную и честную конкуренцию и используют санкции без ограничений для отстаивания своих экономических интересов. У ЕС нет иного выбора, кроме как с осторожностью отреагировать на эту попытку вымогательства. Как уже было объявлено, комиссия ЕС должна отразить все атаки на свой суверенитет извне и быстро представить жесткий каталог мер", — отметил Гермес.
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Он подчеркнул, что Европе необходим "эффективный защитный щит" для компаний, которые несправедливо пострадали от американских санкций.
Гермес также напомнил, что из-за антироссийских санкций, введенных ЕС, германо-российская торговля теряет ежегодно почти 20 миллиардов евро. Новые санкции он назвал "совершенно неприемлемыми".

Позиция Берлина

В правительстве Германии РИА Новости заявили, что приняли к сведению высказывания Помпео, и подчеркнули, что позиция Берлина в отношении "Северного потока — 2" остается неизменной.
"Наша позиция относительно экстерриториальных санкций известна. Мы отвергаем их, так как считаем их противозаконными", — сказали РИА Новости в немецком Министерстве экономики.
Глава МИД Германии Хайко Маас, со своей стороны, заявил, что США, угрожая санкциями против "Северного потока — 2", пренебрегают правом и суверенитетом Европы самостоятельно решать, как и откуда получать энергию.
"Европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Мы отвергаем экстерриториальные санкции", — говорится его заявлении.
Маас добавил, что в последние недели правительство Германии провело множество переговоров с властями США в ожидании ужесточения санкций.
"В них мы четко обозначали нашу позицию. Мы считаем неправильным защищать себя санкциями в кругу партнеров. Что нам нужно, так это общий трансатлантический подход к санкциям против России. Эти усилия осложняются сегодняшним решением США", — заключил Маас.
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Что сказал госсекретарь

Как заявил Помпео, Госдепартамент включил "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока" в новую редакцию рекомендаций, относящихся к закону CAATSA — "О противодействии России через санкции". Она предусматривает распространение санкций на всех инвесторов и партнеров российских газопроводов.
"Это четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию, что Штаты не будут это терпеть: убирайтесь немедленно или будут последствия", — сказал госсекретарь.
В Госдепе добавили, что эти ограничительные меры пока не действуют, но если Вашингтон увидит, что они целесообразны, то введет их в силу.
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"Они нам не конкуренты". Эксперт о санкциях США против газопроводов из РФ Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Госдеп обнародовал рекомендации о санкциях против газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока-2". Эксперт Рустам Танкаев в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Против строительства выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим, а также США, которые активно продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ.
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
Достроить газопровод Россия может самостоятельно с помощью трубоукладчика "Академик Черский". Сейчас он находится в порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2". В "Газпроме" заявляли, что рассчитывают запустить газопровод в конце этого или начале следующего года.
При этом американские сенаторы внесли в сенат новый пакет санкций, предусматривающий распространение ограничительных мер на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
15 июля, 18:08
Захарова ответила на угрозы США по "Северному потоку — 2"
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Майк ПомпеоСеверный поток — 2Хайко МаасГазпромМИД ГерманииЕвросоюзСШАВ мире
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