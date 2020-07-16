Немецкий бизнес ответил на угрозы США по "Северному потоку — 2"

"Они нам не конкуренты". Эксперт о санкциях США против газопроводов из РФ

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Госдеп обнародовал рекомендации о санкциях против газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока-2". Эксперт Рустам Танкаев в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.