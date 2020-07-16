Онлайн-конференция президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова

Заслуженный мастер спорта РФ, призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров был единогласно избран президентом Союза биатлонистов России по итогам внеочередной отчетно-выборной конференции, которая состоялась 11 июля 2020 года. В рамках мероприятия речь пойдет о планах на новом посту, об изменениях, которые ждут Союз биатлонистов России, и о подготовке сборной команды к спортивному сезону.