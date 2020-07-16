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Онлайн-конференция президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова
20 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию президента Союза биатлонистов России Виктора МАЙГУРОВА.
2020-07-16T17:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1574457040.jpg?1594909636
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова

17:27 16.07.2020
22
20 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию президента Союза биатлонистов России Виктора МАЙГУРОВА.
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Заслуженный мастер спорта РФ, призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров был единогласно избран президентом Союза биатлонистов России по итогам внеочередной отчетно-выборной конференции, которая состоялась 11 июля 2020 года. В рамках мероприятия речь пойдет о планах на новом посту, об изменениях, которые ждут Союз биатлонистов России, и о подготовке сборной команды к спортивному сезону.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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